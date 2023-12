Desde la vecinal San Francisco Solano aseguran que "la mitad de los vecinos está armada"

Su presidente, Walter Rinaldi, se quejó de que "la policía no puede actuar", que los fiscales "no hacen nada" y que muchos vecinos se van del barrio y "hasta del país" por la inseguridad.

Hoy, en diálogo con La Capital, Rinaldi se refirió a cómo se vive la inseguridad en la vecinal delimitada por avenida Arijón, bulevar Oroño, Battle y Ordóñez y Ovidio Lagos: "La situación es la que se vive en Rosario y en el país. Estamos solos y a la deriva, la policía no puede actuar. Los mismos policías dicen que los fiscales no hacen nada a la hora de las definiciones. Esto no es ninguna novedad".

El vecinalista continuó con sus reclamos: "Mataron a un chofer de colectivo a plena luz del día (César Luis Roldán, de la línea 116, 43 años), a un policía en la puerta de la AIC (César Carmona, 50 años), a otro en el Hospital Provincial (subinspector Leoncio Bermúdez, 42 años). Pasan cosas todas los día y no se van a poder resolver nunca si no existe una decisión política fuerte para acabar con esta violencia o por lo menos frenarla un poco. Este barrio no es la excepción y hace muchos que venimos con una inseguridad tremenda".

Refiriéndose a esos asesinaos, Rinadli se preguntó: "¿Agarraron a algunos de los asesinos? No. Ahora, ¿qué pasa si mañana me pongo a defender a algún vecino o vecina que lo están robando? Me voy a meter. Y seguramente termino preso yo, que soy plomero y laburo todos los días".

Consultado sobre si la gente en el barrio estaba armada ante la ola de inseguridad, fue contundente: "Sí, diría que la mitad del barrio está armada. Yo estoy armado. ¿Pero, qué podemos hacer? Hemos hecho reclamos por la inseguridad y los mismos policías nos dicen que le damos una mano con esas protestas. Se sabe que hay corrupción en ciertos sectores de la policía. Y a nadie le interesa".

En la mayoría de los barrios rosarinos, muchos vecinos han elegido cambiar de lugar de residencia, incluso en localidades aledañas a Rosario. Y parece que San Francisco solano no es la excepción: "Muchos vecinos se han ido del barrio y algunos hasta del país. Hoy estaba hablando con mi señora y nos dan ganas de vender todo e irnos a un lugar más tranquilo. Yo trabajo en el centro y, por ejemplo, todos los días tengo que volver a mi casa alrededor de las 11.30 a buscar a mi hija a la escuela para que ella no camine sola las cinco cuadras que la separan de mi casa. Y eso porque yo manejo mis horarios, imaginate si trabajara en una fábrica".

Acerca de si tenía expectativas que con la llegada de un nuevo gobierno al territorio santafesino podrían llegar soluciones al tema inseguridad el referente de la vecinal San Francisco Solano detalló: "Lo que creo es que por ahí el gobernador (Maximiliano) Pullaro tiene los contactos adecuados para calmar un poco la situación y que sea un poco más llevadera. Hay que encontrar la forma de dialogar con quien corresponda y que el gobernador tenga lo que hay que tener parta que los vecinos estén más tranquilos, porque no puede ser que ni siquiera uno se pueda tomar tranquilo un colectivo"