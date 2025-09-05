La Capital | Policiales | Policía

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Dos agentes del Comando Radioeléctrico fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y otros delitos graves

Martín Stoianovich

5 de septiembre 2025 · 13:04hs
Dos policías del Comando Radioeléctrico quedaron en prisión preventiva por una grave denuncia a partir de un hecho ocurrido la noche del 28 de agosto pasado. Fueron acusados por la Fiscalía de privar de la libertad de manera ilegítima a una persona, torturarlo, golpearlo, amenazarlo de muerte y robarle 28 mil dólares. Todo ocurrió, presuntamente, a partir de un procedimiento de identificación rutinario.

Los suboficiales Ainara Fiorella Velázquez, de 23 años, y Gustavo Gabriel Blanco, de 32, quedaron en prisión preventiva por pedido del fiscal José Luis Caterina en una audiencia realizada este jueves. El funcionario los acusó por varios delitos cometidos contra un hombre de 32 años a quien a fines de agosto lo detuvieron en la calle y lo torturaron hasta que accedió a entregarles dinero.

El juez Hernán Postma aceptó la calificación legal por privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia ejercida, robo agravado por la condición de funcionario público de los acusados, apremios ilegales, abuso de autoridad y amenazas simples. El magistrado también ordenó que ambos funcionarios policiales realicen un examen psiquiátrico.

Torturas y amenazas

Lo narrado por la víctima fue corroborado por el fiscal Caterina de forma suficiente como para imputar a los policías. Felipe C., de 32 años, contó secuencias horrorosas que vivió desde que los dos agentes lo identificaron el 28 de agosto a las 21.50 cuando caminaba por avenida Francia en dirección a los Condominios del Alto para cenar con amigos.

De acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, el hombre caminaba por Francia cuando notó la presencia de un patrullero detenido. Continuó caminando y al pasar por al lado del móvil fue interceptado por los dos agentes que le pidieron identificarlo. Sin sospechas concretas sobre el joven, los uniformados le pidieron que pusiera las manos sobre el patrullero y comenzaron a requisarlo. Cuando Felipe quiso preguntar por qué lo requisaban de esa manera la respuesta, siempre según lo narrado por la acusación, fueron golpes y amenazas.

"Puños en la cara y en el estómago, insultos", narró el fiscal Caterina. "Instantáneamente después, el suboficial Blanco lo tiró al piso y le aplicó una llave que oprimía su cuello y le dificultaba la respiración", explicó el funcionario. Mientras el agente Blanco lo golpeaba, la víctima pidió ayuda y continuaron los apremios. "Hijo de puta, ¿qué pedís ayuda, la concha de tu madre? Te voy a matar”, le habría dicho el policía.

Más agresiones y robo

Según el relato, el suboficial Blanco aflojó por un instante cuando la víctima comenzó a desvanecerse. Entonces, cuando ya lo tenía esposado, le ajustó más los grillos y lo metió en el patrullero. Desde ese lugar, de acuerdo a lo narrado por la víctima y a lo constatado por el seguimiento del GPS del móvil policial, lo llevaron a la zona de Iriondo entre Salta y Jujuy. "Si no te maté antes cuando te estaba ahorcando te voy a matar ahora", le dijo.

La secuencia continuó en lo que pareció un intento de abuso. El policía Blanco, según consta en la denuncia, comenzó a bajarlo los pantalones a la víctima en el asiento de atrás del patrullero, a lo que el hombre por el temor a lo que le podía ocurrir les dijo que tenía dinero en su casa para darles.

El recorrido del GPS coincidió con lo que el joven contó en su denuncia. Fueron hasta su departamento ubicado en avenida Pellegrini. Allí los policías le entregaron la llave de su domicilio y lo amenazaron con "ser boleta" si no volvía en "tres minutos" con el dinero. La víctima contó que, ante el miedo, no quiso pedir ayuda y por su apuro rompió el armario en el que tenía sus ahorros bajo llave.

De los 30 mil dólares que tenía en su casa, la víctima le entregó 28 mil a los policías. Pero la secuencia no terminó ahí, sino que los agentes se lo llevaron y finalmente lo liberaron en Pasco y Paraguay. Al día siguiente hizo la denuncia y el primero de septiembre los agentes fueron detenidos cuando estaban trabajando juntos. En el domicilio del suboficial Blanco había 12.300 dólares que coincidían con en sus números de serie con los que la víctima dejó en su domicilio. Un médico forense constató las lesiones en el cuerpo del joven, otra evidencia más por la cual el juez Postma confirmó la prisión preventiva de ambos policías de la provincia.

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe
Politica

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"