Denunció a policías por apremios y obligarlo a cometer un raíd delictivo

Un joven denunció públicamente que fue obligado por policías a cometer un raíd delictivo después de haber sido detenido cuando circulaba en una moto supuestamente robada. El episodio ocurrió en la comisaría 15ª y la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina investiga el caso revestido de más dudas que certezas. En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se aseguró que el muchacho es "un conocido ladrón que reside a pocas cuadras de la seccional de Sarmiento y Ameghino" y que "el 26 de julio pasado había sido detenido en inmediaciones de la Facultad de Medicina por robar las ruedas y otras pertenencias de un auto".

En tanto, desde la Fiscalía Regional se sostuvo anoche que tras la intervención del fiscal Cesar Cabrera "se constató que los hechos denunciados no ocurrieron, que se comisiono a un médico forense y a un psiquiatra por el estado en que se encontraba debido al consumo de estupefacientes por lo que el joven fue internado en el Hospital Provincial en estado de libertad en tanto y cuanto no hay hecho que imputarle".

Todo se hizo público cuando un cronista de Canal 3 emitía en vivo desde la puerta de la seccional 15ª una nota sobre la amenaza recibida por un vecino de Dorrego al 3900 (ver página 30). En esas circunstancias el muchacho se acercó al periodista y sostuvo a las 18 del jueves lo paró un patrullero y los policías le dijeron que su moto era robada. Después, contó que llegó otro auto y a punta de pistola lo subieron y lo obligaron a cometer un raíd delictivo.

¿Un relato ficticio?

El joven mostró a la cámara golpes que le habrían propinado los policías en distintas partes del cuerpo, pero cuando estaba relatando sus vivencias un grupo de agentes salió de la seccional y lo apresó.

El joven se identificó como José Luis Zarvansky y dijo que tras ser detenido lo trasladaron hasta un descampado y desde allí lo llevaron a robar a cuatro lugares, "siempre bajo amenaza de muerte".

En el raíd, comentó, lo obligaron a asaltar un restaurante de Oroño y Jujuy, cometer una entradera, robar una propiedad de Villa Gobernador Gálvez y finalmente un arrebato en avenida San Martín. En cada uno de los casos, explicó José Luis, los policías le decían dónde estaba la plata que tenía que robar y además le pedían que se robara todos los celulares que encontrara. "Me tuvieron como cinco horas por todos lados y me dieron una pistola 9 milímetros que no tenía balas para amenazar a la gente", expresó. "Me cagaron a palos y me esperaban en el auto afuera de los lugares".

También expresó que en la seccional le pusieron "una bolsa en la cabeza" y lo "intentaron ahorcar" además de aplicarle picana eléctrica. Aseguró que el botín del raíd delictivo sumó unos 100 mil pesos y que lo soltaron al llegar a la seccional tras advertirle: «Si no robás sos boleta»". Ante la pregunta del periodista el joven reconoció que alguna vez estuvo preso, pero que logró recuperarse y que ahora hace "las cosas bien".

Desde el Ministerio de Seguridad dijeron que, en principio, no hay llamados al 911 que hayan alertado sobre los robos aludidos por el joven, que el médico que examinó a José Luis confirmó que las excoriaciones exhibidas eran de vieja data, que sobre él pesan dos denuncias por amenazas de su ex pareja y que el 26 de julio había sido apresado por robar elementos de un auto en la zona de Vera Mujica al 400.