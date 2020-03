Denuncian que hay 800 móviles parados y miles de chalecos antibalas vencidos

Un centenar de policías recientemente egresados del Instituto de Seguridad Pública (Isep) y asignados a la Policía Comunitaria de Rosario están cumpliendo tareas administrativas en vez de salir a patrullar las calles debido a la falta de chalecos antibalas ya que unas 8.500 prendas que había en stock están vencidas y la licitación pública realizada en 2018 para adquirir nuevo material fue impugnada. La información fue suministrada ayer a La Capital por el propio jefe de la policía santafesina, Víctor Sarnaglia, quien relató un panorama de difícil resolución para cumplir con la demanda de seguridad pública en la provincia.

"Este problema no sólo lo tenemos con los chalecos sino que también pasa con las patrullas que no tuvieron el mantenimiento necesario en el último año. Hoy el 20 por ciento de los móviles de la policía provincial están fuera de servicio por distintos problemas. Sólo en Rosario hay 240 vehículos parados y 108 en el departamento La Capital, pero en la provincia son 801", dijo Sarnaglia. Y agregó que se apeló a "una partida especial de 115 millones de pesos gestionada por el ministro de Seguridad Marcelo Saín para poner en marcha esos autos en el menos tiempo posible".

Sobre los chalecos, el jefe de policía explicó que "se encontraron en un depósito en Santa Fe 8.500 chalecos vencidos y un promedio de mil chalecos más que vencerán mes a mes, por lo que debemos activar los mecanismos de compra urgentemente para no llegar a un embudo. Mientras tanto estamos trabajando con el mecanismo que denominamos «chaleco caliente», es decir que aquel agente que termina su jornada se lo pasa a quien lo releva y así la prenda está permanentemente en uso". En ese sentido apeló a la aprobación de la "Ley de Necesidad" que pregona el gobierno de Omar Perotti para liberar partidas económicas que ayuden a resolver la situación y "reflotar la licitación impugnada del año anterior".

"Podrían haber comprado"

En ese sentido, allegados al ex ministro Maximiliano Pullaro explicaron que hay un expediente, número 00201-0194416-8, que quedó el 10 de diciembre pasado "a disposición de la nueva gestión para la adquisición de chalecos antibalas y decidir las cantidades a comprar y a qué proveedor hacerlo según los análisis realizados por una Comisión Técnica Evaluadora en el Laboratorio del Ejército ubicado en Capital Federal".

"Como no hubo transición nosotros no los pudimos comprar, no podíamos tomar decisiones a futuro y dejamos la licitación terminada. Si la actual gestión hubiese tenido planificación y querían, podían comprar el 11 de diciembre", dijo el vocero. "De esta misma manera "se cayeron las compras de 300 camionetas, dos camiones para caballería y equipos para antiexplosivos", concluyó.