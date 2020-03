La perito de parte de la familia de Carlos Orellano, Virginia Créimer, cargó contra el Instituto Médico Legal (IML) al denunciar "connivencia y corporativismo" con la Justicia rosarina para desgastar a su equipo e impedir el "correcto" procedimiento que a su entender establece el protocolo de Minnesota, procedimiento que se aplicó en la autopsia practicada anoche al cadáver del joven cuyo cuerpo apareció flotando en el río luego de asistir al boliche Ming River de La Fluvial. Además, describió "numerosas lesiones vitales" encontradas en el cuerpo de la víctima. Para ello, recomendó cotejar los estudios en la morgue de la Corte Suprema de la Nación.

Esta versión de la perito de parte contrapone lo expuesto por la directora del IML, Alicia Cadierno, quien fue cauta a la hora de hablar de las causas que provocaron la muerte de Orellano, puesto que para ello aún restan los resultados de los estudios anatomopatológicos extraídos del cuerpo de la víctima al igual que los exámenes toxicológicos.

"Me parece muy importante decir que esos estudios deben salir de Rosario, porque el corporativismo y la obstrucción de justicia e investigación que vimos ayer superó todos los casos anteriores que he tenido en Rosario como el de Pichón Escobar y Franco Casco o María de los Angeles Paris, donde evidentemente hay una suerte de connivencia entre el IML y la Fiscalía y ahora, por primera vez, lo veo entre los jueces", denunció Creimer en "Trascendental", de La Ocho.

En tal sentido, indicó: "Considero que el lugar más experimentado es el equipo del laboratorio de la morgue de la Corte Suprema de la Nación, lejos son los que más experiencia tienen en realizar este tipo de experticia".

A renglón seguido, comenzó a detallar su ingreso al IML. "Cada vez que llego al lugar, el objetivo es desgastar, desgastar y desgastar como si de esa manera pretendieran que deje de investigar en Rosario, cosa que no van a lograr"

"Mi equipo está compuesto por una asistente terapéutica casi psicóloga, una fotógrafa y una técnica criminalista. Una de las bases más importantes que se corre de lado del protocolo de Minnesota establece que tiene que haber una mirada interdisciplinaria, no es un acto médico y ni jurídico hegemónico, tienen que haber distintas miradas para establecer un análisis completo, metódico, ilustrativo y contextualizado, que es otra cosa que tampoco se utiliza", cuestionó.

A la hora de precisar las lesiones halladas en el cadáver de Orellano, Créimer describió: "Preliminarmente, lo que se encontraron fueron numerosas lesiones vitales en numerosas partes del cuerpo. Se encontraron hemotórax, es decir, sangre libre adentro del tórax izquierdo, múltiples contusiones en pulmón izquierdo, lesiones en la espalda y cintura y algunas en miembros inferiores, pero una de las más características se encuentran en las regiones del omóplato y los hombros, lo cual nos da una pauta la fuerza que fue ejercida sobre el cuerpo de Carlos fue realizada por personas que conocen el manejo de restricción de otro individuo".

"Esto lo he visto en el accionar de las policías que aplican la técnica «mata - león», que envuelve el cuello con el brazo y antebrazo, por eso no deja lesiones externas y que por eso puede invalidar y hasta matar a una persona", destacó respecto a lo que a su entender habría sido causa de fallecimiento del joven.

No obstante, fue cautelosa a la hora de precisar si Orellano cayó vivo o muerto al río. "Sería poco científico de mi parte aventurarme. Más allá de que tengo una hipótesis sobre eso, preferiría guardarme eso para cuando tenga el cotejo de los exámenes complementarios", apuntó.

Asimismo, manifestó su discrepancia respecto a la forma en la que se le practicó la tomografía al cuerpo de Orellano con todos sus elementos y vestimenta tal cual fue hallado en el Paraná. "Si una persona ingresa a un equipo de tomografía con monedas llaves y collares, lo único que hace es que se vea son luces porque refleja el metal", enfatizó.

Inmediatamente, y pese a las declaraciones de Cadierno respecto a la conformidad de todas las partes presentes en el estudio forense, Créimer fue lapidaria. "Después de las dos horas que tuvimos de audiencia junto con los familiares, el juez finalmente me permitió acceder con mi equipo, me prohibió que tocara el cuerpo. De hecho, como estaban haciendo la autopsia de forma incorrecta, porque no estaban midiendo las lesiones, puse la regla como está estipulado en el protocolo de Minnesota, uno de los médicos autopsiantes me dijo: «doctora, usted no puede tocar el cadáver». ¡Una ridiculez!", sentenció.

"Lo que pasó en esta autopsia es vergonzoso en todo momento. Y como si eso fuera poco, uno de los médicos de parte del boliche estuvo sacando fotos con su celular, una vergüenza teniendo en cuenta la situación a la que nos sometieron para impedir nuestro ingreso. Está claro que acá la balanza está inclinada para un solo lado", concluyó.