Dejó el auto estacionado en el centro y le robaron un saxo alto

Una vez en el bar, pudo sentarse en una mesa desde la cual podía ver parte del auto desde la mesa. En ese marco, no advirtió nada que le hicera dar cuenta de lo que había pasado durante la hora en la que estuvo allí. Al punto que al regresar, subió al auto con su pareja y se dirigió a su casa. "Al llegar, dejamos el auto en la cochera pero mi novia me dijo por qué no bajaba el saxo del auto. Entonces abrí la puerta trasera y no entendía nada. Lo primero que pensé es que me lo había olvidado en otro lado, no podía ser que me lo hubiesen robado", recordó.

Cuando regresó al lugar adonde había dejado estacionado preguntó en algunos comercios si alguien había visto algo. Un quiosquero le preguntó si acaso él no había bajado algo del auto. Cuando el saxofonista le respondió que no, el comerciante le dijo que recordaba haber visto a un hombre acompañado de una mujer y un niño que se había llevado un estuche y un maletín de ese auto. "Me dijo que se acordaba porque cuando lo vio irse le dijo que estaba dejando la puerta del auto abierta", contó Blasc.

El músico detalló que el instrumento sustraído es un saxo alto Selmer Super Balance Accion cuyo número de serie es 48484. Estaba guardado en un estuche semirrígido color negro marca Parquer. Además del saxo, a la víctima le robaron un micrófono Shure inalámbrico y otros efectos que empleaba para tocar.

"La verdad es que no entiendo cómo pudo haber pasado. La policía, e incluso otras personas me dijeron que deben haber utilizado un inhibidor de señales para poder abrir el auto", se lamentó el músico, que espera poder recuperar el instrumento, para lo cual ofrece una recompensa. En tal sentido, quien pueda aportar información al respecto puede comunicarse al teléfono 341 210-4406.