Defendió de un robo a un proveedor y terminó baleado

Un joven comerciante de 28 años fue baleado ayer en el barrio 7 de Septiembre cuando, en una maniobra temeraria, defendió de un asalto a un proveedor que terminaba de dejarle un pedido de embutidos. Según contó ayer, Marcos T. mantuvo un forcejeo con el ladrón para evitar que siguiera golpeando al proveedor y en ese contexto recibió un tiro en su pierna izquierda, debajo de la ingle. El suceso ocurrió a media mañana y los vecinos que estaban en la cuadra se abalanzaron sobre el delincuente para retenerlo hasta que llegó la policía.

Alrededor de las 10 de ayer Héctor Claudio B. llegó con su camioneta de repartos a un almacén de Martínez Estrada al 7700, en la zona oeste. El repartidor de 52 años fue atendido por Marcos, que los lunes no abre el comercio para su clientela sino que reserva el día para atender a proveedores y efectuar pagos.

Por sorpresa

En ese marco, y una vez que el proveedor salió del negocio, fue sorprendido por un hombre joven que arma en mano se le fue encima. "Cuando el ladrón lo encaró al proveedor le apuntó y le dijo que le diera la plata que tenía. Pero este muchacho no tenía plata encima y entonces el ladrón le apoyó el revolver, lo llevó hasta donde estaba la camioneta y ahí se puso a revisar a ver si tenía plata", relató ayer Marcos.

"(El ladrón) le decía —agregó el comerciante— que quería la plata de la cobranza pero el proveedor no manejaba dinero. Entonces le disparó dos o tres veces. Después se le fue encima y comenzaron a pelear".

En ese momento fue cuando Marcos, que hasta ese momento observaba la escena y sólo le gritaba al ladrón que se fuera, entró en acción.

"El ladrón disparó dos o tres veces a las piernas del muchacho que me trajo los fiambres y después le pegó. Este hombre se defendió y empezaron a forcejear, entonces el ladrón quedó de espaldas a mí me le tiré encima. Ahí los tres empezamos a pelear, queríamos tirarlo al piso pero él disparó de nuevo y me dio en la pierna", contó Marcos.

Cuando personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar alcanzaron a ver a los dos hombres intentando derribar al ladrón. En ese momento el delincuente logró desprenderse y corrió por Martínez Estrada pero vecinos le cortaron el paso y lo entregaron a la policía.

Marcos fue trasladado al Hospital Eva Perón, en tanto el delincuente, Alejandro A, de 24 años, fue trasladado a la subcomisaría 21ª. En la escena se secuestró un revólver marca Bagual calibre 22.

"El ladrón no es de este barrio, yo le vi cara conocida, pero andá a saber", dijo Marcos ayer en su casa, mientras se preguntaba: "En el hospital ni me pusieron la antitetánica ni me sacaron la bala, ¿está bien eso?".