Cuerpo en el basural: pudo ser un asesinato

El fiscal Adrián Spelta no descartó que Jeremías Ezequiel Jara, cuyo cadáver apareció el viernes pasado en un relleno sanitario de la zona sudoeste, haya sido asesinado. "Hay muertes accidentales de este tipo pero suele tratarse de gente indigente que no tiene donde pasar la noche y por ahí termina durmiendo en un contenedor (de residuos). Pero en este caso no había razón para que ocurriera algo así porque el muchacho vivía con su familia", dijo el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), para quien por los datos recabados hasta ahora es probable que el cuerpo haya sido trasladado hasta el relleno en un camión de la basura.

Ayer en una conferencia de prensa Spelta expuso dos hipótesis sobre la muerte del joven de 26 años. Por un lado no desestimó que pueda haberse tratado de un accidente en el cual la víctima se metió en un contenedor de residuos y haya estado inconsciente cuando el camión compactador la levantó. Sin embargo, manifestó que seguirá investigando la posibilidad de que lo hayan matado de un golpe en la cabeza para luego arrojar el cuerpo en un contenedor.

Spelta comentó que estuvo reunido con familiares de Jara para reconstruir sus últimas horas. Dijo que estuvo toda la tarde del sábado, hasta cerca de las 20, con una hermana. Y luego se fue a la casa de su madre, donde estuvo al menos hasta las 22 cuando la mujer se fue a dormir.

"La madre de la víctima contó que el muchacho estaba tomando alcohol y que ella se fue a dormir. Pero después, alrededor de las 3 de la mañana, se levantó y entonces su hijo ya no estaba. Y encontró tirada en el patio la jarra de vino que estaba tomando", describió el fiscal para desplegar sus hipótesis.

Relaciones barriales

"No se puede descartar que haya tenido un problema en la casa o en la vereda y que le pegaron. Las lesiones son compatibles con las que puede ocasionar un camión compactador pero hay un golpe en la cabeza que no se puede descartar como una agresión", dijo Spelta.

Por ahora la investigación avanza en el análisis de las relaciones que podría tener la víctima con gente del barrio, para establecer si tenía diferencias o broncas que pudieran haber terminado en homicidio.