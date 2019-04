Mientras la Policía Federal llevaba adelante 25 allanamientos en distintos puntos de Rosario la mañana de ayer para desarticular la banda narco que desde hace varios años lidera Olga "La tata" Medina (ver página 39), los agentes provinciales de la Brigada Investigativa Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un procedimiento en las localidades de Pueblo Esther y General Lagos que permitieron desarticular a un grupo que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y detuvieron a cuatro personas además de secuestrar drogas, armas de fuego y teléfonos celulares.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, que conduce Maximiliano Pullaro, remarcaron la importancia de la investigación que "se realizó a lo largo de los últimos meses y las tareas de inteligencia que se llevan adelante en pos de la desarticulación de pequeñas bandas que se dedican al narcomenudeo".

En el Gran Rosario

En esta oportunidad, los efectivos de la PDI allanaron dos domicilios de Pueblo Esther y uno de General Lagos que permitieron la detención de Diego N., de 29 años; María Luján P., de 29; Emiliano C., de la misma edad; y Ramon S., de 48 años. En los allanamientos se procedió al secuestro de una importante cantidad de material estupefaciente cuyo pesaje final no se dio a conocer, una decena de teléfonos celulares de los cuales podrían surgir otros contactos de esta red de venta de drogas, un revólver calibre 38, dos escopetas calibre 12 con sus caños yuxtapuestos y distintos elementos de interés para la investigación que, según los pesquisas, "aún no está terminada".

Luego del arresto de los cuatro sospechosos de vender drogas en esas localidades ubicadas en el sur del Gran Rosario, todo lo secuestrado fue llevado a la sede de la Policía de Investigaciones.

Dos juzgados

Allí, tanto las personas apresadas como el material secuestrado quedó a disposición del Juzgado Federal en turno por infracción a la ley antidrogas y también de la Justicia provincial por la tenencia ilegal de las armas de fuego.

Fuentes de la investigación señalaron que Diego N. ya tenía antecedentes en la materia debido a que había sido arrestado en un procedimiento llevado adelante el año anterior por infracción a la ley de drogas aunque permanecía en libertad por disposición de la Justicia.