Cuantioso robo a un contratista rural del Arequito

Según contó Eduardo a La Capital, alrededor de la 1.50 del miércoles pasado escuchó ruidos en la cocina de su casa por lo que se levantó de la cama para ver qué pasaba. "Cuando me acerqué a la cocina y prendí la luz noté que alguien estaba barreteando la puerta desde el exterior. Enseguida entró y me apuntó con un arma. Entonces me fui hacia el comedor y me encerré allí trabando la puerta con un mueble, pero empecé a notar que eran varias personas las que empujaban desde afuera y me iban ganando así que no tuve otra oportunidad que abandonar ese esfuerzo y tratar de encerrarme con mi esposa en el dormitorio".