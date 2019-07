La rueda de reconocimiento de esta tarde resultó positiva, puesto que siete de las nueve víctimas reconocieron a uno de los acusados como el violador serial que atemorizó a toda la ciudad. Pablo Nicolás B. de 30 años, fue reconocido por sus víctimas y el domingo será sometido a audiencia imputativa.

"Cuando lo vi me di cuenta que era él, no tuve dudas", aseguró Sofia, una de las víctimas de abuso sexual perpetrada por este violador serial, que consumó al menos nueve ataques contra mujeres de diferentes zonas de la ciudad. Este sábado se cumplen dos meses del ataque a esta joven.

"La verdad que cuando yo lo vi me chocó, me puse mal, pero salí aliviado, porque estoy seguro que es él y ver que lo atraparon me da tranquilidad, mucha paz, sinceramente", sentenció la chica con cuyo testimonio se armó el identikit del acusado.

"Fueron dos ruedas de reconocimiento, y eran cuatro hombres en cada una. Cuando lo vi automáticamente me di cuenta que era él. Claramente me puse nerviosa, me temblaba el cuerpo, no la pasé bien, pero estoy segura que era él", agregó la joven a Radio Dos a la hora de brindar detalles de cómo fue la metodología utilizada para determinar si era positivo.

Respecto de si había cambiado su fisonomía, comentó: "La cara no me la había olvidado, lo pude reconocer. Mi problema era que cuando me atacó a mí no tenía barba y casi nada de pelo, pero en la rueda de hoy tenía barba, lo que hacía que me confunda. Pero cuando le vi la forma de la cara, los ojos y la altura, enseguida supe que era él".

Y enseguida Sofia prosiguió con su resaltó: "Apenas lo vi me di cuenta que era él, pero quedé como paralizada y estuve diez minutos mirando todos sus ángulos, la cara, todo para estar bien segura".

"Ahora tengo la seguridad que está adentro y ojalá no salga por un buen tiempo", confesó.