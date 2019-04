Cuáles son los barrios de Rosario con más heridos de bala desde 2015

Los mapas que registran las dinámicas de violencia en Rosario de los últimos cuatro años muestran los barrios con mayor incidencia de heridos de arma de fuego. Los registros revelan algunas modificaciones y ciertas constancias. Bella Vista, en el Distrito Oeste, fue durante 2018 el lugar con más afectados por balaceras, con 6,29 por ciento del total de heridos de armas de fuego. Un barrio contiguo, Bella Vista Oeste, aparece en el segundo lugar en 2017 (4,28 por ciento de los casos totales), en el tercer puesto en 2016 (3,51 por ciento) y también tercero en 2015 (4,52 por ciento). La persistencia de consecuencias graves por ataques a balazos motivó una intervención de equipos de áreas sociales y urbanas tanto de provincia como de municipio. Esta acción moderó esos niveles de violencia en Bella Vista Oeste: en los últimos seis meses en el cuadrante más complejo del barrio (La Paz, Felipe Moré, Pellegrini y Valparaíso) bajaron los heridos de armas de fuego, los llamados al 911 para dar cuenta de personas armadas o de disparos y también las usurpaciones de viviendas.

El año pasado en el marcador de barrios con mayor cantidad de heridos de arma de fuego en Rosario aparece Bella Vista a la cabeza. Luego le siguieron Parque Casas, barrios Toba y Bolatti (zona de Garzón y Rouillón), barrio Alvear (Avellaneda, Seguí, Lamadrid y vía del Ferrocarril Mitre) y Ludueña. En 2017 en lo más alto del indicador estuvo barrio Plata (Uriburu y Ovidio Lagos), Bella Vista Oeste y barrio Alvear.

En 2016 la mayor cantidad de heridos se produjo en barrio Alvear, seguido por Toba/Bolatti, Bella Vista Oeste, Barrio Matheu (contiguo a barrio Alvear) y Tablada. En 2015 el registro más alto fue en la zona noroeste, en los barrios 7 de Septiembre y La Bombacha, seguidos por barrio Alvear, Bella Vista Oeste, Magnano (Ayacucho y Batlle y Ordóñez) y Flammarión (Vías del Ferrocarril Mitre al sur de Lamadrid).

Los datos surgen de la Central de Información Criminal Operativa (OJO), que procesa sus bases de datos para este tipo de indicador cruzando información de varios orígenes: llamados al 911, actas policiales y registros de efectores de salud de Rosario.

Heridos en baja

La alta circulación de armas de fuego ligada a resolución de conflictos hace de Rosario uno de los aglomerados urbanos con mayor cantidad de homicidios y heridos de armas de fuego en el país. En la ciudad un arma de este tipo fue en 2015 el medio empleado en el 80 por ciento de los homicidios. La recurrencia en partes oficiales de casos de baleados e incidentes graves con armas producen la fundada impresión de que ataques de este tipo tienen verificación cotidiana. A eso se suman ocasionalmente hechos de alta emotividad que tienen como víctimas a personas ajenas a los conflictos. El último ejemplo es el de Soledad Gómez, una chica de 13 años que fue atravesada por un disparo en la espalda, en la zona de Lima y 27 de Febrero de Villa Banana, que la mató. En ese mismo incidente dos chicos también resultaron baleados.

No obstante lo señalado, en heridos de armas de fuego los números de la ciudad de Rosario vienen bajando año por año desde 2015 (ver infografía). En el primer trimestre de 2019 la variación porcentual con respecto a los primeros trimestres de años anteriores también cayó. Respecto del año que hubo mayor cantidad de lesionados con arma de fuego (2015 con 1036 heridos) y el último año medido (2018 con 698) la baja en la ciudad de personas baleadas fue de un 32 por ciento.

Una importante salvedad es que aunque estas cifras son indicadoras de la mayoría de los casos ocurridos, los incidentes con baleados tienen una cifra negra, es decir, una cantidad de hechos que no llegan a conocimiento oficial, o porque no hay denuncia o aviso al 911 o porque la persona herida no ingresa a un centro de salud que computa el caso. El primer trimestre de 2019 se consignaron 168 heridos de armas de fuego en Rosario en tanto que en el mismo período hubo 43 homicidios. Esto equivale a una víctima fatal cada 3.90 heridos.

¿Hay alguna lectura posible de la caída paulatina de heridos en Rosario desde 2015? No a nivel causal porque aún no hay informes cualitativos de agencias penales de la provincia. Pero algunas cosas pueden deducirse. "La primera es que la cifra de heridas viene bajando año a año desde 2015 y que los homicidios lo mismo desde 2013 aunque en este caso con un repunte en 2018. En este último año que hay una suba en los homicidios igualmente bajan los baleados. Esto indica que subió aunque levemente la tasa de letalidad (cantidad de personas que mueren en un ataque) se reiteran algunos datos significativos", dijo a este diario Augusto Montero, director de Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Lo que subraya Montero como tendencia que será estudiada es que una mayor cantidad de crímenes contra una caída de baleados puede sugerir que hubo una mayor eficacia en aquellos que dispararon. "Hay una modificación insinuada en la dinámica de la violencia, una acción más dirigida a buscar la muerte, que también se conjuga con otro dato interesante, que es que baja la franja de muertos más jóvenes, de 15 a 25 años, y sube la franja de muertes entre 25 y 35 y entre 35 y 45". Para el analista que este aumento en la letalidad no se esté dando en el segmento de varones más joven hace pensable que hay un sujeto más experimentado involucrado en los conflictos conectado con bandas delictivas o el delito organizado. "Se mantiene la cifra de los homicidios dolosos violentos, los muertos en la vía pública pero aparecen afectados otros sujetos. Es importante ser cauteloso porque en períodos cortos de análisis la casualidad también incide en los resultados concretos. Pero es comprobable que baja la cifra de heridos en Rosario desde 2015", señaló Montero.