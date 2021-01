“No me hagas esto Martín, no te voy a delatar”, fueron las últimas palabras que Juana Antonia Coronel le escuchó decir a su hijo, Norberto Iunnisi, la mañana del 14 de enero. Ella estaba encerrada en el baño, adonde una mujer la había obligado a entrar. “Vieja no te metas que con vos no es la cosa”, le había dicho. “Dame la escritura, dame la escritura”, alcanzó a oír de parte de una de las tres personas a las cuales Norberto les había abierto la puerta de la casa con la idea de avanzar en la venta de una propiedad. Cuando por fin hubo silencio la señora salió y se encontró con una imagen espantosa: su hijo tirado en el piso sin reaccionar y un charco de sangre que crecía a su alrededor. Lo habían apuñalado en el pecho tantas veces que según el preinforme de autopsia le generaron un shock hipovolémico por hemorragia torácica y lesiones viscerales.