Crimen en barrio Belgrano: un joven de 15 años fue asesinado en un ataque sicario

Las víctimas de 15 y 18 años fueron sorprendidos por la lluvia de plomo cuando se encontraban en la calle. Poco después del tiroteo, arribó al lugar personal del Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que recogió en 3 vainas servidas, relevó las cámaras de seguridad y recogió testimonios.

El menor de los muchachos heridos fue trasladado por vecinos del lugar, que escucharon los disparos y se acercaron a prestar ayuda, al Policlínico San Martín, donde se constató que tenía múltiples heridas de arma de fuego y, dada la gravedad del caso, se resolvió su derivación al Heca.

Pese al esfuerzo de los médicos, el joven murió a la medianoche. Fue identificado como Alan Tolosa, de 15 años, quien vivía en cercanías del lugar donde fue baleado. Antes de morir contó que le dispararon desde un auto con vidrios polarizados en el que iban 4 personas encapuchadas y que las detonaciones las efectuaron desde el asiento trasero.

Pese a que el muchacho dijo que no saber quién le disparó, el fiscal de Homicidios Ademar Bianchini inició una investigación para determinar las causas del ataque y ni la identidad de los autores del ataque. Se busca un coche oscuro, cuyos datos no se revelaron para no entorpecer la investigación, en el que se desplazaban los “gatilleros”.