Ante la falta de avances en la investigación por la desaparición y el brutal crimen del pequeño Diego Román, cuyo cuerpo mutilado y con 30 puñaladas fue hallado la noche del 4 de julio en un descampado de la zona rural de Recreo, 15 kilómetros al norte de Santa Fe, la fiscal Ana Laura Gioria solicitó la colaboración de peritos de Gendarmería Nacional para destrabar la causa.

Gioria admitió que "no hubo avances importantes en todo lo investigado", aunque dijo expresamente que "el caso nunca se dejó de trabajar desde el mismo momento del hallazgo del cuerpo". Asimismo, resaltó que "aún falta establecer con precisión la causa que produjo la muerte de la víctima" y adelantó que se convocó a un grupo multidisciplinar de profesionales peritos y especialistas en diversas materias de Gendarmería Nacional para que ayuden en la investigación, entre otras cosas para saber "si el lugar del hallazgo del cadáver coincide con la escena del crimen o no".

En una conferencia de prensa, la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicó que "hubo hermetismo y reserva para no frustrar ninguna expectativa de la investigación". Tras ello expresó que "el informe de la morgue judicial se conoció el jueves 11 de julio", una semana después del hallazgo del cadáver de Diego Román, pero "todavía no se tiene la certeza de la causa que produjo la muerte".

Todo a revisión

Por eso, dijo Gioria, "recurrimos a un equipo multidisciplinario de Gendarmería Nacional con la finalidad de que sea evaluado nuevamente todo lo es que es el material que se registró en la autopsia, entre ello videos, fotos y estudios radiológicos".

El equipo forense de la fuerza nacional contará con médicos forenses, entomólogos, anatomopatólogos, odontólogos, bioquímicos y radiólogos especialistas en ADN que procederán a un reexamen de la evidencia integral del material que será puesto a su disposición, según la fiscal.

La funcionaria estimó que las versiones sobre la escena del crimen no son correctas ya que ahora existe la posibilidad que el lugar del hallazgo del cadáver de Diego Román sea el mismo en el que se le dio muerte. "Hubo versiones que el lugar del crimen y el lugar del hallazgo son distintos, y se dieron como ciertas, pero para nosotros no surge de la evidencia colectada en la investigación", afirmó.

A su turno, el fiscal Jorge Nessier se refirió a las declaraciones brindadas por el jefe de la Morgue Judicial santafesina, Pascual Pimpinella. En ese sentido, expresó que "las declaraciones vertidas por el profesional son analizadas tanto por la Fiscalía Regional como por la Unidad de Homicidios", ya que "esas declaraciones pueden perjudicar el curso de la investigación, generando expectativas a nivel social como en los familiares". Es que el médico había sostenido haber hecho "más de tres mil autopsias" en su carrera y dijo que nunca observó "un caso como éste". Y agregó: "En mis más de 20 años de carrera, no tengo casos registrados así. Para mí es un caso único que merece toda la investigación científica del tema, más allá del hecho criminal".

Con respecto a las detenciones la fiscal dijo que "no hay ninguna persona detenida y no hay librada ninguna orden de detención pero esto no afirma, de ninguna forma, que no haya avances en la causa". Tampoco hay imputados por la muerte de Diego Román.

Diego fue visto con vida por última vez el 3 de julio a la hora de la siesta. El chico vivía en el barrio Mocoví de Recreo y ese día había asistido a la escuela Com Caia de la localidad. Tras ello habría ido a la casa de un compañero en donde quedaron sus útiles escolares. Un día más tarde, ya entrada la noche del jueves 4, un dirigente del Club Social Oeste al cual el pequeño iba a prácticas de fútbol, lo halló en medio de un cañaveral, a unos mil metros de su casa y en cercanías del barrio Comunal Tres.