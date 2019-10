Controversia por el lugar de detención de un joven condenado por homicidio

El lugar de detención de un joven que fue condenado por homicidio y es hijo de un policía que investigó a la banda de Los Monos generó una nueva controversia entre la Justicia y el Ministerio de Seguridad provincial. Es que la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto ordenó que Luis Ezequiel Quevertoque, actualmente detenido en la alcaidía de 27 de Febrero al 7800, vuelva a ser alojado en una dependencia policial de Arroyo Seco donde venía purgando su pena ya que el Servicio Penitenciario (SP) no estaría en condiciones de garantizar su seguridad. Mientras la cartera de Seguridad apeló la resolución judicial, el titular de la Unidad Regional II Marcelo Gómez se negó a cumplir con la orden y ayer fue intimado a hacerlo en un plazo de 72 horas.

El crimen

Quevertoque, de 23 años, tenía 17 años cuando el 1º de diciembre de 2013 asesinó a puñaladas a Eugenio Guadagnoli, de 19, en la puerta de una panchería frente a la plaza Sarmiento. El asesino quedó detenido bajo la tutela de la Justicia de Menores hasta que la contundencia de las pruebas lo declararon autor penalmente responsable de homicidio simple.

A partir de informes socioambientales se le negó el arresto domiciliario y estuvo con prisión preventiva hasta 2016, cuando le impusieron una pena de 10 años de cárcel y en mayo de 2017 la Cámara Penal le rebajó la condena a 9 años. Según dijo ayer a este diario su defensora, Sara Marcos, gran parte de su condena la cumplió en el penal de la comisaría 27ª de Arroyo Seco.

Allí se encontraba detenido junto con ocho presos que la semana pasada, a raíz de un desperfecto edilicio con riesgo de electrocución en el penal, fueron derivados a dependencias del SP. Así, el martes pasado Quevertoque fue alojado en la alcaidía de 27 de Febrero al 7800.

"Hay una resolución de la jueza Bibiana Alonso que en junio de 2017 ordenó que Quevertoque no puede estar preso en la órbita del SP por el riesgo de convivir con otros presos que hayan sido condenados en investigaciones en la que haya participado su padre", explicó Marcos, para agregar: "Como no se sabía por cuánto tiempo quedaría alojado allí, donde ya sufrió amenazas, presentamos un hábeas corpus".

Según la defensora, Prunotto realizó inspecciones y pericias en la seccional de Arroyo Seco y, por otra parte, el SP no presentó propuestas para alojar al joven en lugares donde pueda garantizar su seguridad. "La jueza evaluó otras alternativas pero no las hay. Por eso ordenó que fuera alojado en un lugar adelante del penal donde hubo detenidos y ahora se usa como oficina del subjefe. Dice que eso no afecta la actividad de la comisaría y ordenó que la policía volviera a adecuar ese espacio para alojar al muchacho", indicó Marcos, para agregar que el 5 de diciembre su cliente estará en condiciones de pedir la libertad condicional.

Sin embargo, según la defensora, la orden de Prunotto no fue acatada por el Ministerio de Seguridad ni por el titular de la URII. Entonces la jueza intimó a que se cumpla su orden en el término de 72 horas, lo cual estira la controversia al menos hasta el viernes.

Luis Quevertoque cumple sentencia por matar a Eugenio Guadagnoli. Es hijo de un policía y no puede estar en una cárcel