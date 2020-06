La Justicia de San Nicolás investiga la muerte de dos jóvenes que fueron atropellados por un patrullero en un oscuro incidente en esa ciudad del norte bonarense. La situación se agravó para los policías que se movilizaban en el móvil el viernes pasado, cuando murió el segundo de los jóvenes, Ezequiel Corbalán, que era oriundo y vivía en Villa Constitución.

El incidente se produjo el 1º de junio cuando Ezequiel, de 30 años, se movilizaba en una moto Corben junto a Ulises Rial, de 25, a la madrugada. En ese momento desde un patrullero intentaron identificarlos en base a los operativos que controlan el cumplimiento del aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Corbalán, que manejaba, aceleró al advertir el patrullero, lo que originó una persecución entre varios móviles, que terminó cuando uno de las patrullas chocó a los jóvenes, que cayeron al pavimento en el cruce de Carbajo y Piaggio. Ambos no llevaban casco. Rial murió en el acto. Corbalán estuvo internado cinco días en grave estado hasta que el viernes se produjo su deceso.

moto1.jpg

Según dijo su hermano Brian, Ezequiel trabajaba en una cadetería, y contaba con ello con permiso para circular. “Mi hermano trabajaba, no estaba en nada ilegal, a lo sumo su única infracción que deberá determinarse fue incumplir la cuarentena”, sostuvo el joven.

Otra amiga de Ezequiel que habló con este diario, de nombre Paula, indicó que el joven fallecido era de Empalme Villa Constitución. “En un pueblo todos se conocen y no me podrán desmentir. Ezequiel era un pibe muy trabajador y buena persona. No sé a dónde iban con este otro chico en San Nicolás. Ellos trataron de esquivarlo, no hay duda de eso, pero los persiguieron y los chocaron. No fue un accidente. Entendemos que esto fue algo hecho adrede, con una desproporción tremendo, y esperamos que se investigue”, indicó la mujer.

“Cuando esto apenas sucedió se deslizó el rumor de que la moto era robada”, sostuvo Paula. “Es un absurdo, el padrastro de Ezequiel compró la moto y justificó en la policía la compra. Lo que nos inquieta es que se haya deslizado esto para ensuciar como un mecanismo de ocultamiento”, indicó.

La novedad de la muerte de Corbalán provocó aflicción en Villa Constitución. El caso es investigado por el fiscal Rubén Giagnorio de la Unidad Fiscal de Instrucción de San Nicolás.