El asesinato de Juan Domingo Colombo, un almacenero de 70 años y trabajador de toda la vida del barrio Triángulo, sumió a su familia y al vecindario en un indignante dolor. Al hombre lo mataron a puñaladas, con saña extrema, mientras dormía dentro de la habitación de su casa ubicada sobre Gaboto al 6000.

A los autores del homicidio los habría movilizado el robo como primera intención, tras ingresar a la vivienda por un ventiluz. Luego del atroz ataque se llevaron unos pocos pesos que guardaba el comerciante.

Gaboto 6042. Un portón de chapa de tres hojas color amarillo con un cartel de venta de helados y una puerta de ingreso lindera, reforzada con otra del mismo color. Una fachada con lajas, austera, pero prolija. Y una planta alta con dos ventanales a la calle, sin revoque fino ni pintura, como de reciente construcción. La típica casa del ampliada con esfuerzo. La de un vecino común, como en cualquier barrio rosarino.

Allí pasó sus últimos 40 años Juan Colombo junto a su mujer, los tres hijos y los cinco nietos que le dieron. Trabajando día y noche, desde la mañana muy temprano. Así lo describe su familia, y todos los vecinos de la zona de Gaboto entre Magallanes y Garzón (Presidente Perón al 6000), donde se marca el inicio de barrio Triángulo.

Ferocidad

Ayer a la madrugada, entre las 4 y las 4.30, un hijo de Juan que reside junto a su familia en el piso superior del inmueble advirtió ruidos extraños y el ladrido nervioso del perro de la casa. Cuando se despertó y se dirigió a la habitación de su padre se topó con una imagen desgarradora: el cuerpo sin vida del hombre, asesinado con inexplicable ferocidad, repleto de heridas de arma blanca.

La víctima, que todos los días se despertaba temprano para abrir su negocio, recibir al distribuidor del pan y preparar con entrañable esmero los bizcochos y facturas que pasaban a buscar los operarios de las fábrica de cocinas Sol Real y la metalúrgica Espasa (Magallanes al 3000), fue sorprendido por al menos una persona que ingresó por el ventiluz de la casa.

No se sabe si la víctima intentó resistirse al atraco, pero recibió una respuesta sanguinaria, desigual. Lo apuñalaron en el tórax, la espalda, la cabeza. Según los datos preliminares, los asesinos robaron una cifra de dinero que no fue estimada, pero según la familia, no era demasiado. Y luego huyeron al escuchar los gruñidos de la mascota.

Inexplicable

Ayer a la tarde los hijos, nietos y demás familiares del almacenero se congregaron en la esquina de Gaboto y Magallanes. Estaban a punto de subirse a un auto para ir al velorio, a darle el último adiós. La única que pudo juntar fuerzas para dialogar con este diario fue Analía, una de las nueras de Juan.

Conmocionada hasta las lágrimas, no encontraba consuelo ni explicación. “Cuarenta años de trabajo, todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. No hay derecho. Un laburante de toda la vida. No se entiende tanta saña. Muy asesinos, tenía puñaladas en todo el cuerpo, en la cabeza”, se lamentó al valorar la conducta honrada y tenaz de su suegro, con el desigual final del su vida.

Para agregarle aún más desdicha al episodio, Analía contó que mientras acudían al homicidio, su hija mayor la llamaba contenta para que la fueran a buscar al aeropuerto de Fisherton, recién llegada de su viaje de estudios a Bariloche. “No sabíamos qué decirle. Imaginate que llegó y se encontró con todo esto. Es mucho dolor. Estamos destrozados”, se ahogó angustiada hasta el llanto.

La mujer recordó que desde hace unos dos meses venían sufriendo hechos de inseguridad en la cuadra, arrebatos, robos, gente por los techos. “No se puede vivir así. Tuvimos que generar una red para comunicarnos con los vecinos. Queremos que esto se aclare, justicia por favor”, clamó.

Tristeza en el barrio

Apenas se enteraron los vecinos y operarios de las fábricas a las que Juan les preparaba una vianda de comida para que almorzaran se congregaron en torno al almacén. “Estaban muy mal”, describió un vecino a los trabajadores, que mantenían un contacto cotidiano y casi paternal con la víctima.

Sobre la media tarde de ayer algunos vecinos seguían arremolinados en la esquina, mirando de lejos y con respeto la casa de la víctima; apabullados y preocupados por un hecho que vuelve a poner en la superficie la realidad de muchos barrios rosarinos.

Dos mujeres grandes y tres hombres con los rostros demacrados, además de valorar la personalidad de Juan Domingo, advirtieron muy preocupadas sobre los incontrolables hechos de inseguridad que se multiplican en las calles de un barrio populoso y rodeado de establecimientos fabriles.

“Acá estamos olvidados”

“Hace tiempo que se terminó el barrio tranquilo. Todos los días roban en la calle, hay arrebatos, entran a las casas, y la policía brilla por su ausencia. Decilo, ponelo por favor. Acá estamos olvidados”, clamó una de las mujeres mientras el resto avalaba con gestos cada una de las palabras.

Mientras transcurría esa charla con este diario, un auto con los familiares directos de Colombo se retiraba del lugar y recibía el respetuoso y tímido saludo de los vecinos: apenas una palma levantada pero repleta de cariño. Analía, su marido, los otros hijos y algunos de los nietos del hombre fallecido se dirigían para darle el último adiós en una sala velatoria de la cochería Caramuto de Córdoba al 2900.

La investigación del crimen de Colombo quedó en manos de la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro, que en principio pondera el robo como móvil principal del crimen. Hasta el momento no hay detenidos apuntados como los autores del feroz ataque.

Mientras tanto, la fiscal ordenó al Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) el levantamiento de rastros, el relevamiento de cámaras de la zona, y toma de testimonios a posibles testigos. Aunque se evalúan con estricta reserva, se habría colectado material de interés en relación a la identificar a los posibles agresores.