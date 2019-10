"La pulsera electrónica detectó la salida esta mañana de Emanuel del domicilio a hacerse atender por las heridas de fuego", reveló Fausto Yrure, abogado de Ema Pimpi Sandoval, y confirmó que este año se había acordado en la Justicia el cambio de prisión domiciliaria a la casa de La Florida donde hoy fue asesinado a balazos. En el ataque de esta mañana también murió Mirko Saldaño y hay dos heridos graves.

En declaraciones de Yrure al programa "Trascendental" de La Ocho, aclaró que la estadía de Sandoval en la vivienda de Pago Largo 654 no era casual y que estaba registrada legalmente en la Oficina de Gestión Judicial. Incluso funcionó el sistema de control que detectó la salida de Ema Pimpi cuando se dirigió al Hospital Alberdi.

"Emanuel bajo mi defensa la única causa que mantenía es por el hecho que está calificado como tentativa de homicidio y en estos momentos estábamos esperando fecha de audiencia de juicio oral y público, es decir que era un proceso que estaba avanzado", contó Yrure para agregar que su defendido estaba interesado que llegue el juicio lo antes posible porque estaba "convencido de demostrar que era ajeno al hecho del que estaba acusado".

Yrure reveló que además de hablar con la familia de Sandoval, que "no tenía detalles y estaban shockeados", recibió una comunicación de la Oficina de Gestión Judicial para avisar que la pulsera que vigila sus movimientos, había detectado una salida.

El joven que alquiló la casa dijo que Ema Pimpi Sandoval era su "amigo".

"El dispositivo de control electrónico detectó la salida de Emanuel del domicilio a hacerse atender por las heridas de arma de fuego, en esa comunicación me dicen que habría salido por sus propios medios y que habría asistido a la guardia del Hospital Alberdi con una herida de arma de fuego en el abdomen", detalló.

El abogado penalista admitió que le "llamó la atención" este ataque e incluso reveló que su defendido trabajaba dentro de la casa. "Sandoval hacía mas de un año que estaba bajo ese método de vigilancia y realmente lo cumplía perfectamente, hasta donde yo sé había montado un estudio de grabación en la casa y estaba dedicándose a producir grupos musicales de música popular", precisó.

Consultado acerca de si esa actividad la llevaba adelante con Matías Lange, quien firmó el contrato de alquiler del inmueble que es propiedad del juez Oscar Raúl Puccinelli, respondió: "No lo sé, lógicamente si sé que él no tenía permiso laboral fuera del domicilio, por lo tanto buscó una actividad a realizar en el domicilio en el que habitaba, del que no podía salir".

"Ema Pimpi" Sandoval.

Yrure además calificó como "una coincidencia que sorprende" que Claudio Puccinelli -que habría tenido participación en la causa judicial por el ataque a la casa del exgobernador Antonio Bonfatt-i, es el hermano del juez propietario de la vivienda. Sin embargo, dijo que desconoce lo que pasó: "No creo que haya vínculo".

Y recordó que Sandoval primero "cumplió esta prisión domiciliaria en dos viviendas distintas, con respecto al primero él me había manifestado que tenía un poco de temor, que se sentía inseguro, y me dijo que se quería mudar a un lugar donde se sintiera más tranquilo, con algo más de comodidad, y de vigilancia".

"Entonces le propuse este lugar, lo hicimos conocer a la Oficina de Gestión Judicial, al fiscal de la causa, y hubo acuerdo, por eso cambió el domicilio", confirmó.

Respecto a quién podría haber cometido el ataque, Yrure dijo: "Desconozco como pudo haber sido, nunca me manifestó de un enfrentamiento con nadie, no sé con quién podría tener amistad o enemistad, siempre me dijo que no tenía problemas con nadie".

Sobre el final, contó cuál fue la última conversación que mantuvo con Sandoval. "De casualidad, ayer habíamos tenido un intercambio de comunicación por WhatsApp, en la que me decía si había alguna novedad sobre la fecha del juicio, que se estaba haciendo muy largo, y ver si se podía hacer algo para apurarlo, eso fue todo".