La Cámara Penal confirmó la pena de once años de prisión para un hombre de 59 años condenado por abusar sexualmente de una hija durante una década. Se trata de R.G. (la identidad se reserva para proteger la intimidad de la víctima) quien en octubre del año pasado había sido sentenciado por "corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido por un ascendiente y por tratarse la víctima de una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente".

Días atrás un tribunal oral de apelación conformado por los jueces Carolina Hernández, Daniel Acosta y Guillermo Llaudet resolvió respaldar el fallo de primera instancia, luego de analizar las objeciones de la defensa y la fiscalía. Así, ratificó la sentencia en todos sus puntos, incluso en el que establece que el acusado siga en prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme.

Denuncia

Según se desprende del fallo de Cámara, la denunciante fue abusada por su padre casi diariamente desde que tenía 7 años hasta que cumplió 17. En ese lapso, como suele ocurrir en estos casos, jamás habló de la situación que recién se animó a denunciar dos años después de terminada: un día fue a hacer un trámite laboral y vio un cartel que la animó a realizar una presentación por violencia de género. Entonces, con sus padres ya divorciados y su abuela fallecida, se animó a contar su historia.

La joven "brindó datos y pormenores de las conductas abusivas de su padre", destaca la jueza Carolina Hernández, y refiere abusos reiterados consistentes en "roces y manoseos" que sufría la niña por parte del padre, que además le hacía mirar películas pornográficas.

Según el relato los abusos se profundizaron luego de que la víctima tuviera su primera experiencia sexual con un chico de su edad en circunstancias que el padre en cierta forma alentó. A partir de ello, el acusado comenzó a abusar de su hija con acceso carnal y por vía vaginal, casi diariamente. En tal sentido aprovechaba cuando su esposa y madre de la víctima se ausentaba de la casa para ir a trabajar.

La historia llegó a la Justicia y en octubre del año pasado R.G. fue sometido a un juicio oral ante un tribunal integrado por Silvia Castelli, Carlos Leiva y Mariano Alliau. La fiscal de Delitos Sexuales Alejandra Raigal pidió una pena de 14 años de cárcel pero al término del debate los jueces lo sentenciaron a once. Asimismo, ese fallo dispuso mantener la prisión domiciliaria del acusado tal como había transcurrido la etapa de instrucción preparatoria como el juicio oral (ver aparte).

Apelación

La resolución de primera instancia fue apelado por ambas partes. El defensor Daniel Giordano la cuestionó —así consta en el fallo de Cámara— por considerar que violaba los principios de inocencia, legalidad, igualdad y defensa en juicio. Tildó la sentencia de arbitraria, objetó que sólo se basó en el testimonio de la víctima y no tuvo en cuenta los dichos del acusado, además de considerar endebles los dichos de otros testigos.

Giordano cuestionó que hubo "cuatro versiones totalmente diferentes" sobre la acusación y que "en los cuatro estadios se dieron elementos probatorios o versiones totalmente distintas". Dio como demostrado que "no había espacio temporal en el cual su defendido estuviera a solas con la víctima, a diferencia de lo que quiso probar la Fiscalía" y cuestionó que la víctima hizo la denuncia de casualidad dos años después de que cesara la situación de abuso.

También rechazó Giordano la condena por corrupción de menores ya que las películas pornográficas referidas por la chica "nunca se hallaron" en la casa del acusado y esgrimió que no había pruebas sobre los intentos de suicidio. En ese marco requirió la absolución de R.G. por el principio de la duda.

Por su parte, la fiscal destacó la situación de abuso de poder sufrida por la víctima para explicar por qué denunció la situación tiempo después de concluida. Y pidió ratificar el fallo excepto en el punto en que disponía mantener la prisión domiciliaria para el ya condenado por entender que esa sentencia de culpabilidad amerita un encarcelamiento efectivo.

Al respecto, la defensa postuló que el beneficio no fuera revocado ya que no hay posibilidad de entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga, teniendo en cuenta que R.G. estuvo dos años en domiciliaria y nunca se evadió. Además la cuestión cautelar no fue tema del juicio y, a su entender, la sentencia no está firme.

Entorno

Luego de analizar ambas posturas el primer voto del tribunal quedó en manos de Hernández, quien consideró válido y creíble el testimonio de la víctima más allá de la falta de pruebas materiales concretas. En tal sentido citó en el fallo jurisprudencia sobre casos de abuso sexual infantil. "En estos delitos, que ocurren por fuera de las miradas de terceros y en ámbitos de intimidad, difícilmente se cuente con testigos presenciales", por lo cual "toman relevancia las pruebas indirectas, indiciarias y el testimonio de la víctima".

Para la jueza es "procedente confrontar los dichos de la víctima con los de los testigos y otros datos objetivos para lograr una acabada convicción sobre lo acontecido y su correspondencia con lo denunciado". Eso no implica, aclara, caer en el "peligro mayor de otorgar con ligereza credibilidad eficiente a cualquier imputación", sobre todo cuando la experiencia muestra "la desagradable frecuencia" con que imputaciones así se emplean "con fines vindicativos o extorsivos".

En ese sentido coincide con el criterio de los jueces de primera instancia al valorar el relato de la víctima y las circunstancias que envolvieron tanto su padecer como los testimonios aportados. Por ejemplo, del tiempo transcurrido hasta la denuncia indicó que el hecho de que la haya realizado luego de ver un cartel que la anoticiaba sobre esa posibilidad "afirma la espontaneidad del develamiento y destierra la idea una fabulación para perjudicar a un inocente". Además, entiende Hernández, esa demora se justifica en el entorno de la víctima "poco proclive a escuchar sus penurias".

En ese punto cita estudios sobre cómo los niños suelen callar esos hechos cuando no hay condiciones para que puedan expresarlos. "Todas las investigaciones concuerdan en que el develamiento del abuso sexual no suele darse de inmediato, que cuanto más cercana sea la relación entre víctima y victimario, más dudará el niño en develar el abuso", sostiene. Y describe, a partir de testimonios, un escenario de "evidente vulnerabilidad de género" en el que la víctima y su madre "padecían el mandato patriarcal imperante. El entorno familiar aparece naturalizando las conductas abusivas y obturando cualquier intento de hacerlas cesar, con lamentable proyección en el tiempo, hasta que pudo comunicarlo, tal como ella lo narró".

En este caso, advierte la jueza, están presentes "muchos de los factores señalados por la doctrina y que influyen en el develamiento de un abuso sexual", así como otros síntomas habituales como los intentos de suicidio, el aislamiento y el encierro. Esos factores, para Hernández, otorgan "verosimilitud y credibilidad" al relato de la víctima.





Por qué seguirá preso en su casa

Otro aspecto del fallo que confirmó la condena a R.G. tiene que ver con la revocación de su prisión domiciliaria. En su apelación, la Fiscalía requirió que el sentenciado vaya tras las rejas ya que la condena acrecienta el peligro de fuga. Pero la camarista Carolina Hernández admite que “aún hay posibilidades recursivas y por ende la condena no está firme”. Además sostiene que en este caso la revocación de la medida “aparece sólo ligada a una eventual firmeza del fallo que no es tal” y no hay otras “consideraciones propias de un debate cautelar” en la primera instancia que habilite su tratamiento en el marco de la apelación.