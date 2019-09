"Confío en que la verdad disipe la mentira", dijo Sergio Varisco

El intendente Sergio Varisco escribió ayer en sus redes sociales: “Hoy es un día clave en mi carrera política. No por mi suerte personal, sino porque hoy me veo de cara a cosas que he sostenido toda mi vida: que la política tiene todo tipo de momentos, algunos muy incómodos, y que siempre sostuve que la verdad es lo único que nos hará libres”.

“Confío en que seremos escuchados y que en definitiva la verdad disipará la mentira. Hoy es un día para mantenerse en pie, erguido, con la misma actitud con la que estoy seguro saldré al final del proceso: por la puerta grande para decirle a la ciudad de Paraná que ha ganado la verdad, que ha triunfado la Justicia, que el intendente que votaron es un hombre inocente”, concluyó Varisco.