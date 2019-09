Un ciudadano chino fue sorprendido mientras conducía borracho un vehículo utilitario por la autopista a Buenos Aires, pero quedó detenido unas horas porque en un intento por zafar de una sanción por ese incidente de tránsito intentó sobornar a los uniformados para de esa forma encubrir, además, el transporte de un cargamento de cangrejos y pescados que carecía de todas las medidas de higiene necesarias para esa actividad.

Todo sucedió, según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, en la autopista a Buenos Aires, a la altura del arroyo Saladillo. Sobre el carril que va hacia el sur de la provincia, es decir el que sale de Rosario, personal policial detectó a una camioneta Mercedes Benz con furgón que avanzaba en forma zigzagueante. Al detectar esa situación de riesgo, los policías le hicieron señas de luces al conductor para que detuviera la marcha.

El conductor acató esa orden. Cuando le requirieron la documentación del vehículo, el hombre adujo que no tenía y ante eso se dispuso su traslado a la subcomisaría 26ª. Según fuentes oficiales, en ese momento fue que el conductor de la camioneta, identificado como Ou S., de 35 años y de nacionalidad china, bajó del rodado y manifestó, emanando un fuerte aliento etílico: "che policía no me lleves, te doy 300 pesos y basta, me voy".

chino01.jpg

De inmediato, los policías le informaron los derechos que asistían y lo arrestaron. Una vez en la subcomisaría 26ª se realizó una inspección sobre el vehículo dado que del mismo se percibía un olor nauseabundo. Así se descubrió que en la parte trasera había una caja térmica con equipo de refrigeración sin habilitación y en el interior de la misma había un cargamento de cangrejos y pescados.