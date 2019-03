Condenan a una red de comisarios dedicados a la recaudación ilegal

Siete ex comisarios de la policía bonaerense fueron condenados a penas de entre 3 y 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos, acusados de haber conformado una red de recaudación y distribución de dinero ilegal descubierta hace tres años con el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental de la capital bonaerense. En la misma sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata absolvió al octavo ex comisario bonaerense que había llegado a debate.

Por unanimidad, los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali condenaron al ex jefe de la Departamental La Plata, Darío Marcelo Camerini, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, más dos años por el delito de recepción de dádivas y asociación ilícita.

El tribunal le imputó el mismo delito al ex comisario Rodolfo Daniel Carballo, quien se desempeñaba como segundo de Camerini, y lo condenaron a 4 años y 10 meses de prisión, mientras que al ex comisario Ariel René Huck, jefe de calle de la Departamental, le aplicaron 3 años y 6 meses de prisión. También fue condenado por esos delitos a 4 años y medio el ex secretario de la Departamental, Walter Skramowsky.

En tanto, los jueces condenaron por los delitos de entrega de dádivas y asociación ilícita a otros tres ex comisarios: se trata del ex titular de la seccional 2ª, Sebastián Velazquez, condenado a 3 años y 8 meses de prisión; el jefe de la comisaría de Los Hornos, Sebastián Cuenca, a 4 años; y el de la localidad de Villa Elisa, Raúl Frare, a 3 años y 4 meses.

El tribunal resolvió además absolver al ex comisario de la seccional 4ª, Juan Miguel Retamozzo, quien había llegado libre al juicio oral.

En la causa también estuvo detenido el ex comisario Federico Máximo Jurado quien fue hallado muerto en enero del 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense.

Una asociación ilícita

En el fallo los magistrados consideraron probado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 "un grupo conformado por al menos siete policías integraron una asociación ilícita con el propósito de cometer delitos en perjuicio de distintas personas del ámbito de dicha Jefatura".

Los jueces explicaron que "la entrega de dinero se hacía de un modo predeterminado y clandestino" y consignaron que "los envíos fueron encontrados en una única oportunidad, en un único cajón", en relación a los 36 sobres con más de 153 mil pesos hallados en la Departamental de La Plata el 1º de abril de 2016.

"Esto significa que estaban confiados a una misma persona, las entregas eran personales y sin registración alguna", agregaron.

De acuerdo a la sentencia, "los integrantes de la asociación se dividían en dos grupos bien diferenciados: los beneficiarios y los aportantes". Y que "había una estructura piramidal".

"Eran aportantes los titulares de las comisarías que integraban la Regional La Plata, y beneficiarios los que integraban la cúpula de la Departamental, lo que se evidencia en el monto del beneficio recibido que se reducía a medida que se descendía en jerarquía", puntualizaron.

La investigación se inició tras una denuncia anónima que advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la Departamental La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes mediante el cobro de coimas.

Oscar Salas, abogado defensor de los cuatro ex comisarios que conformaban la cúpula de la Departamental, atribuyó el fallo a "la presión mediática y política" y adelantó que va a apelar al Tribunal de Casación "y a todas las instancias que se pueda porque es un fallo de un desacierto jurídico absoluto".

"No hubo pruebas en el desarrollo del juicio oral, los testigos se desdecían de la instrucción y no hay nada que ameritaba pensar que los imputados habían cometido el delito del que se los acusaba", dijo el letrado.