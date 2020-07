Condenan a un viejo hampón por integrar una banda que cometió varios robos

Abel "Veneno" Fernández tiene 56 años y es un hampón con una historia penal de más de dos décadas. Los investigadores lo califican como "un choro de otra época, un ladrón del siglo pasado", tal vez por haber integrado la banda de "balseros boqueteros" que en octubre de 1995 intentó robar el tesoro del Banco de Santa Fe de Alberdi y Génova llegando al sótano de la entidad por el entubamiento del arroyo Ludueña en un improvisado gomón para llevarse 515 mil pesos. A pesar de su edad, el hombre siguió su andar delictivo y ayer fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por ser parte de una asociación ilícita que llevó adelante una serie de resonantes robos en distintos puntos de la ciudad y parte de cuyos integrantes fueron sentenciados el mes pasado.

El fallo fue acordado en un procedimiento abreviado que homologó el juez Rodolfo Zvala a instancias de las fiscales Cecilia Brindisi, Juliana González y Valeria Haurigot, quienes le atribuyeron a "Veneno", apresado el 4 de julio de 2017, ser uno de los jefes de la asociación ilícita que cometió la saga de atracos. Para ello se basaron en conversaciones que mantuvo con otros miembros de la banda y que consisten en el manejo de recursos para la ejecución de los delitos, la definición de los vehículos a utilizar en los golpes, conseguir las armas para concretar los hechos, determinar las fechas de los mismos y hasta cancelar los golpes que no iban a poder realizar.

Tras las imputaciones, el magistrado le computó a Fernández una sentencia pendiente de cumplimiento que tenía por lo que la misma se elevó a 13 años y 11 meses de prisión efectiva.

La seguidilla

A la hora de atribuir los hechos a Fernández, las fiscales enumeraron:

• 2 de mayo de 2017: Poco después de las 7.45 el acusado y otras personas llegaron a bordo de dos autos hasta el local de Electricidad Centro, ubicado en Paraguay al 1000. Allí esperaron la llegada del propietario del negocio y cuando éste abrió la puerta al menos tres personas que cubrían sus rostros con máscaras lo sorprendieron apoyándole un arma de fuego en la cabeza. Tras ello, y bajo amenazas, lo obligaron a desactivar la alarma y una vez dentro del comercio lo ataron con precintos y sustrajeron 250 mil pesos en efectivo. No contentos con ello encerraron a la víctima en el baño del comercio y le exhibieron un celular que marcaba las 7.55 advirtiéndole que no saliera hasta que pasara media hora, tiempo suficiente para darse a la fuga. Por ese hecho las fiscales le imputaron los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y por ser cometido en poblado y en banda en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada en carácter de coautor.

• 17 de junio de 2017: a las 3.30 de la mañana, y siempre acompañado de otros tres delincuentes, "Veneno" llevó adelante un golpe a la empresa metalúrgica Nilso Torre SA de calle Benítez al 3000 de Rosario a partir de información que habría surgido del interior de la misma firma. Para entrar al local, los maleantes durmieron a los perros guardianes del predio y abrieron el portón principal con la llave que la habían provisto. Después rompieron el vidrio de ingreso a la sala de control de calidad de la empresa y el vidrio de una ventana por la que accedieron a las oficinas. Una vez allí violentaron la caja de seguridad con una herramienta de corte por fundición térmica y sustrajeron un millón de pesos de la caja fuerte para luego darse a la fuga en los vehículos en que se movilizaban. Por ese hecho le imputaron robo calificado por ser cometido en poblado y banda en calidad de coautor.

• El mismo día, pero tres horas más tarde, "Veneno" y otras cuatro personas ejecutaron un robo calificado en una casa de calle Rioja al 3200. Según la acusación, entre los días 12 y 16 de junio de 2017 Fernández y un cómplice recibieron información respecto al domicilio y a los horarios en que su morador salía del mismo, por lo que realizaron tareas de inteligencia en el lugar. Así las cosas, a las 6.40 del día mencionado un grupo de delincuentes abordaron con un arma de fuego al morador, le colocaron un revólver en el cuello e ingresaron a su vivienda. Una vez adentro lo golpearon en la cabeza y lo amenazaron a él y a su esposa exigiéndoles el dinero, sustrayendo la suma de 80 mil pesos y 25 mil dólares además de tres notebooks y un Iphone. Por ese atraco le atribuyeron robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada en concurso ideal con robo calificado por ser cometido en poblado y en banda en el carácter de participe necesario.

• 25 de septiembre de 2014: a las 9.30 de la mañana, "Veneno" y otros dos hombres llegaron a una finca de calle América al 2300 de la localidad de Alvear. Llevaban en sus manos una pistola Glock calibre 40 y una pistola Pietro Bereta calibre 9 milímetros, ambas sin numeración y cargadas. En esas circunstanacias intimidaron a una mujer a la que le robaron un sobre con 5 mil pesos. Luego le taparon la boca con cinta de embalar y le taparon la cara con una cuellera. Pero cuando estaban en eso, les avisaron que estaba llegando la policía y emprendieron el escape cubriendo la retirada con tiros. En la huida los maleantes se deshicieron de las armas y terminaron apresados. Por ese hechole achacaron robo calificado por uso de arma de fuego apta para ser disparada, portación ilegitima de arma de fuego de guerra y resistencia calificada a la autoridad por el uso de arma de fuego, todos en concurso real y en calidad de coautor.

Como "Veneno" Fernández tenía una condena anterior de 6 años y 8 meses de prisión dictada en marco de 2009 que vencía en septiembre próximo, la misma se le actualizó en una pena única de 13 años y 11 meses de prisión efectiva con declaración de reincidencia.