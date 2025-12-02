La Capital | Policiales | Banda

Condenan a "Tres dedos", miembro de la banda narco del "Peruano" Rodríguez Granthon

Maximiliano Soria aceptó en un abreviado la pena de 15 años de prisión como miembro de una asociación ilícita, una tentativa de homicidio y otro ataque

2 de diciembre 2025 · 17:07hs
Un hombre de 49 años fue condenado por una tentativa de homicidio y por ser miembro de la banda que lideró desde la cárcel el narco Julio Andrés "Peruano" Rodríguez Granthon. La organización criminal estuvo detrás de la venta de drogas durante 2022, tiempo en el que mantuvieron enfrentamientos con otros grupos rivales.

Pedro Maximiliano Soria, de 49 años y apodado "Tres dedos" fue condenado este lunes a 15 años y 8 meses de prisión en el marco de un procedimiento abreviado. Además de su participación en la banda le atribuyeron un intento de homicidio y otro ataque a tiros cometidos ambos en noviembre de 2022.

La mayor parte de los miembros de la banda ya fueron condenados. Para la Fiscalía la organización buscó desarrollarse sobre todo en las zonas oeste y norte de Rosario, donde se enfrentaron con distintas bandas en disputas territoriales. Este año en otras investigaciones surgió que uno de esos grupos rivales eran Los Menores, por entonces desconocidos pero hoy considerados una de las principales bandas criminales del escenario local.

Dos ataques a balazos

El procedimiento abreviado en el cual Soria aceptó la condena fue presentado por la fiscal María Laura Riccardo y homologado por el juez Gonzalo Fernández Bussy. Le atribuyeron ser miembro de una asociación ilícita, lesiones agravadas por el uso de arma de fuego y una tentativa de homicidio calificada por promesa remuneratoria y por la participación de varias personas.

El primero de los hechos atribuido a Soria es un ataque a tiros contra una persona, hecho que ocurrió el 3 de noviembre de 2022. Fiscalía reconstruyó que Brian Villalba, un miembro de la banda que estaba preso en la cárcel de Piñero, le ordenó matar al propietario de un comercio de Génova al 5500. Soria llegó a ese lugar a bordo de un Ford Ka y al bajar caminó hacia el local para luego comenzar a disparar en dirección a un grupo del cual dos personas resultaron heridas.

Ese mismo mes, el 24 de noviembre de 2022, Soria volvió a la carga contra otro objetivo. Según la investigación fue Gastón Coronel, otro miembro de la banda ya condenado, quien ordenó matar a un hombre que le debía dinero del narcomenudeo. El hecho ocurrió en la zona de J. J. Pérez y Baigorria, cuando Soria llegó en una moto al domicilio de la víctima, a quien le disparó hiriéndolo en una pierna.

La banda narco del Peruano

En cuanto a su rol en la asociación ilícita, la Fiscalía lo ubicó como encargado de custodiar y disponer de armas de fuego y municiones que entregaba a otros miembros de la banda. También, dado los casos por los que fue condenado, lo consideraron como uno de los gatilleros del grupo.

La organización liderada por el Peruano Rodríguez Granthon estuvo activa, al menos según lo determinado por la Justicia, desde enero hasta diciembre de 2022. La misma fue orquestada desde las cárceles de Piñero y Ezeiza, desde donde salían las órdenes para los otros integrantes de la banda que estaban en libertad.

En ese marco se enfrentaron con otras bandas barriales en disputas que provocaron varios homicidios y heridos. "Todo ello con la finalidad no sólo de apropiarse del territorio para el desarrollo de sus actividades ilícitas y excluir de allí a la competencia, sino de doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal para obligarlas al pago, con la intención de sembrar temor no solo en estas últimas sino en todos los miembros de la sociedad", indicó Fiscalía.

