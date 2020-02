Tres veinteañeros fueron sentenciados ayer a prisión perpetua como culpables del asesinato de Roberto Godoy ocurrido a fines de 2017 en Empalme Graneros y el doble crimen de Leandro Sarantonelli y Carlos Gálvez, ejecutados en 2018 en barrio La Cerámica. Uno de los condenados, Milton Ferreyra, es hijo de la sindicada narco de zona norte Olga "Tata" Medina. En el mismo juicio oral otro acusado fue sentenciado a 13 años como partícipe secundario.

Alan Patricio "Berraco" Acosta, de 20 años; Walter Sebastián "Pañal" Conteras, de 21, y Milton José Abelardo Ferreyra, de 19, fueron sentenciados a perpetua por un tribunal conformado por los jueces José Luis Suárez, Gonzalo López Quintana y Hebe Marcogliese. Los jóvenes fueron hallados culpables de los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de mas de tres personas. En tanto Roberto Danilo "Robert" Medina, de 19, fue sentenciado a 13 años. La condena no está firme y seguramente será apelada por las defensas, ya que los abogados cuestionaron, entre otros puntos, la calificación de los delitos. En ese sentido solicitaron que fueran reconfigurados en el delito de homicidio simple, que tiene una sensible variación de la pena en expectativa: de 8 a 25 años.

Contexto narco

Los tres asesinatos ventilados en el juicio oral que comenzó el pasado 4 de febrero se dieron en un contexto de disputa por el control territorial con la narcocriminalidad como telón de fondo. El primero de los hechos ocurrió la noche del jueves 21 de diciembre de 2017 cuando Godoy, de 37 años, fue ejecutado a tiros frente a su familia en la vereda de su casa de Olivé al 2400, en Empalme Graneros.

"Hace 15 días vinieron y nos balearon el portón de la casa para que volviéramos a vender para ellos. No los denuncié porque tuve miedo, pensé que cerrando la puerta y teniendo cuidado, iba a pasar. Pero me mataron a mi marido", relató por esos días, acongojada, la viuda de Godoy a este medio. Desde un primer momento apuntó a los autores y hasta intervino en la detención de Medina, quien fue detenido en la terminal de ómnibus un mes después luego de que la mujer lo identificara.

El otro caso fue un doble asesinato sobre el cual cayó buena parte del peso de la acusación. Sucedió poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 2018, un jueves santo, cuando un auto gris frenó frente a una casa en inmediaciones de Medrano al 2700, en La Cerámica. Con los vidrios bajos y la música a todo volumen, los cinco ocupantes dispararon una lluvia de plomos contra tres vecinos que conversaban en la vereda.

Sarantonelli murió en el acto con un balazo en la cabeza y Gálvez agonizó cinco días con una herida en el cráneo. Una hermana suya resultó herida en la balacera. "Uno de los que estaba en el auto era el hijo de la Tata Medina. Ustedes la tienen que conocer", apuntó por esos días uno de los familiares de las víctimas, referenciando a la mujer también conocida como "La Rubia", a quien se le atribuye ser responsable de varios puntos de venta de drogas en los barrios La Cerámica y Parque Casas.

Familiares de Gálvez dijeron que la bronca era con ellos porque en diciembre de 2017 un tío de Pañal Contreras había sido asesinado en el penal de Piñero, en un pabellón donde también había dos miembros de la familia Gálvez. Según esa versión, Pañal fue hasta la casa de los Gálvez, los amenazó y un día antes del doble crimen baleó la vivienda.

Compañeros de pandilla

Por el doble crimen llegaron acusados Acosta, Contreras y Ferreyra. Y por el asesinato de Godoy fueron acusados Contreras y Medina. En el mismo juicio se acusó a Contreras por dos intentos de robo de 2018 —el 3 de marzo en Travesía y Juan B. Justo y 18 de septiembre en Balcarce y Tucumán— y una desobediencia.

Los cuatro fueron considerados miembros de una misma gavilla. Acosta, Contreras y Medina están alojados en Piñero mientras que Ferreyra en la unidad 16 de Pérez. En el alegato inicial el fiscal Miguel Moreno solicitó prisión perpetua para los cuatro.

Excesiva

En sus alegatos finales las defensas expusieron distintas estrategias pero coincidieron en que la calificación de los homicidios era excesiva. Por ello, en forma subsidiaria, plantearon que en lugar de una figura como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado con el concurso premeditado de dos o más personas" correspondía juzgarlos por homicidio simple.

Fausto Yrure, defensor de Medina, dijo que la pena pedida para Rober "era irreal" y planteó que su cliente estuvo en la escena del crimen de Godoy pero no participó tal cual indicó la viuda de la víctima.

La defensora oficial Gabriela Valli, abogada de Pañal Contreras, cuestionó los testimonios de la viuda de Godoy y del pequeño hijo de ambos, quien declaró bajo Cámara Gesell. Según el testimonio que se escuchara la presencia de Pañal se hacia más difusa. La defensora también cuestionó que se haya probado que el ataque del que fue víctima Godoy haya sido en el marco de una pelea por la venta de drogas, tal cual planteó la viuda.

Germán Mahieu, abogado de Ferreyra junto a Julia Fantín, planteó que no se comprobó el contexto de venta de estupefacientes y que no "la premeditación no existió". Esta defensa planteó que "la calificación legal debería finalizar en homicidio simple, con la de portación de arma" y no en el homicidio agravado.

En tanto, los defensores de Berraco Acosta, Martín Marini y Martina Liana, cuestionaron entre otros puntos que su cliente haya sido incorporado a la causa porque se encontró su DNI en la calle. Otro punto que cuestionaron fue la incapacidad que tuvieron policías e investigadores a la hora de preservar la escena del delito y la informalidad a la hora de volcar datos en el acta preventiva, que es uno de los puntos base desde el que comienzan las pesquisas.

Resolución

A la hora de resolver, el tribunal condenó Pañal Contreras por homicidio agravado por uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de más de tres personas y portación ilegítima de arma de fuego en calidad de autor (por el crimen de Godoy) y homicidio agravado por uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de más de tres personas, portación ilegítima de arma de fuego en calidad de autor (por el doble asesinato).

A Ferreyra por el delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de mas de tres personas, portación ilegítima de arma de fuego en calidad de autor (por el doble crimen de La Cerámica). A Berraco Acosta por los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de más de tres personas, portación ilegítima de arma de fuego en calidad de autor (por el doble crimen); robo simple en concurso real con tentativa de robo simple. A su vez lo absolvió del delito de desobediencia.

Mientras que Rober Medina fue sentenciado a 13 años de prisión efectiva como partícipe secundario del homicidio de Godoy, agravado por uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de mas de tres personas.