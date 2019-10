Condenado por matar de un tiro a un vecino durante una discusión

Miguel Germán "Bochi" Safón tiene 33 años y ayer fue condenado a pasar los próximos 15 tras las rejas como autor del homicidio del taxista Eduardo Enrique Rodríguez. El chofer vivía en un departamento de planta alta de la zona sudoeste de la ciudad y había tenido varias discusiones con sus vecinas de la planta baja por una pérdida de agua que afectaba a la vivienda. En el marco de una nueva pelea verbal, "Bochi" se interpuso y empezó a disparar hasta alcanzar al tachero con un tiro fatal en el tórax.

La condena fue resuelta en un procedimiento abreviado acordado por la fiscal Marisol Fabbro y la defensa del acusado, que ayer fue homologado por el tribunal conformado por Mariano Aliau, Paula Alvarez y Marcela Canavesio. La pena por el crimen fue fijada en 13 años y 8 meses por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil, pero se unificó con una pena anterior de 3 años y 6 meses de prisión dictada en 2012 sumando así una pena única de 15 años de prisión efectiva.

Mala convivencia

El asesinato de Rodríguez ocurrió la tarde del 11 de febrero de 2015 en Pasaje 1831 al 5900, en el barrio Hipotecario de la zona sudoeste de la ciudad, cuando el taxista y su esposa despedían a su hija y a su yerno, quienes habían ido a visitarlos. Más temprano, el taxista había mantenido una acalorada discusión con un joven que estaba en la planta baja de la propiedad por un derrame de agua que ya había originado problemas anteriores.

Entonces la mujer afincada en la planta baja y algunos de sus familiares empezaron a gritarle e insultar a Rodríguez. Fue entonces que "Bochi" Safon, quien por entonces residía en Empalme Graneros y estaba de visita en la planta baja, reaccionó: "¿Por qué te metés con una mujer, gordo cobarde?", le gritó exaltado a Rodríguez. Y a continuación disparó cuatro veces un revólver calibre 32 corto hasta que un tiro ingresó por la axila derecha del taxista, le destrozó los pulmones y le causó una hemorragia mortal.

Familiares de Rodríguez dijeron entonces que el departamento de planta baja era usurpado por una tal Liliana y sus hijas. Mientras el taxista, que trabajó 25 años como mecánico en una concesionaria oficial y era chofer desde hacía 15, había comprado el departamento de arriba con su esposa hacía 30 años.

La convivencia de ambas familias nunca había sido buena. "Primero el problema fue un cantero que tenía mi suegro, que se lo hicieron sacar porque decían que les caía agua. Después le rompieron un caño con el que mi suegro llenaba su cisterna. Y siempre lo insultaban" por su gordura, explicó un yerno del tachero horas después del hecho.

Otro familiar recordó: "Estábamos discutiendo con el yerno de una de las mujeres que viven en la planta baja, salió «Bochi» y de la nada empezó a disparar hacia la planta alta. Disparó tres veces y los tiros no salieron. El cuarto sí y lo impactó. Después me disparó a mí, pero el tiro no salió. Se subió a su Fiat Uno y se fue como si nada".

Tras el asesinato, testigos del crimen y la familia de la víctima fueron amenazados y la casa de unas de las dos hijas de Rodríguez fue atacada a piedrazos.

Nueve días después el fiscal Pablo Pinto (quien inició la pesquisa) ordenó la detención de "Bochi" Safón. Se hicieron varios allanamientos sin éxito, uno de ellos en la provincia de Córdoba. Finalmente fue apresado en octubre de 2017 en una villa de Granadero Baigorria y llevado a la audiencia imputativa. En esa instancia le dictaron la prisión preventiva por dos años, tiempo transcurrido hasta la fecha, en que se conoció la sentencia.

Más de una decena de declaraciones que lo sindicaron con nombre, sobrenombre y apellido como el autor del disparo fatal. A eso se sumaron los resultados periciales, el examen de la autopsia y otros elementos que confluyeron para que no quepan dudas sobre la culpabilidad de Safón.