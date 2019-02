"Con Maldonado no traté jamás", se defendió el acusado

"Yo quería explicar que la quinta es familiar. Mi círculo es muy chico y yo no la frecuento muy seguido. No hay gente todos los días en la quinta y yo con (Lucio) Maldonado no traté jamás", declaró ayer Esteban Lindor Alvarado luego de escuchar la imputación y despegándose tanto de la víctima de homicidio como del lugar en el que, según la teoría fiscal, ocurrió el crimen.





Por su parte el abogado defensor Claudio Tavella argumentó en el mismo sentido. "Se hicieron más de 15 allanamientos donde se secuestró innumerable documentación y elementos. Y a pesar de ello no se puede vincular a mi cliente con ningún tipo de instigación ni homicidio alguno", afirmó.

Para Tavella, la prueba que expuso la Fiscalía no indica que Alvarado haya estado vinculado con los autores materiales del crimen. "El nunca estuvo vinculado con delitos contra las personas", sostuvo, para luego exponer una teoría propia: que existe una maniobra para perjudicar a Alvarado "como si fuera una figura importante del hampa".

En este sentido el defensor destacó que el lugar donde está la quinta del paraje Los Muchachos "es de fácil acceso para cualquiera", por lo que no sería descabellado pensar que hubieran llevado el auto de la víctima hasta ese lugar para que el sistema de rastreo satelital lo ubicara allí y, de ese modo, inculparlo.

Alvarado fue condenado por la Justicia bonaerense a la pena de 6 años y medio de prisión por estar al frente de una banda dedicada al robo de autos de autos de alta gama en el conurbano y traerlos a Rosario para ser cortados y desguazados.

"Si fuera un experto en este tipo de delitos, sería descabellado pensar que va a meter un auto con GPS en su propiedad", remarcó Tavella. El fiscal Matías Edery respondió el planteo con otro dato: la persona que devolvió el auto a la casa de Maldonado se ocupó de borrar los datos del sistema de geolocalización, que sólo pudieron recuperar a través de una tercera empresa (ver nota central).