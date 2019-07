Maximiliano Pullaro | Bío | Es licenciado en Ciencia Política, tiene 44 años y desde diciembre de 2015 es el ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz. En las últimas elecciones fue elegido diputado provincial.

Maximiliano Pullaro cuenta los días que le quedan al frente del Ministerio de Seguridad provincial como un preso marca en la pared de su celda las noches que le faltan para cumplir su condena. Entre sonrisas dice que "son 136 días". No obstante sostiene que aún tiene "ganas y fuerzas" para terminar su gestión y que "aún le quedan muchas cosas por hacer".

— ¿Cuál es su balance tras una semana en la cual hubo nueve homicidios?

— Fue una semana complicada como tantas otras que hemos tenido en la gestión. Los crímenes de los últimos días hay que diferenciarlos por los motivos que los originaron. No es lo mismo un homicidio por la violencia entre bandas delictivas que aquel que se da por situaciones interpersonales o aquellos que se dan por la inseguridad. Si tenemos en cuenta eso, de esos nueve crímenes hubo tres motivados en cuestiones interpersonales, uno o dos por inseguridad y los demás como correlato de la pelea narcocriminal. Todos nos preocupan, pero donde ponemos más energía para su esclarecimiento es en los originados por la inseguridad.

— La violencia es parte de la realidad de todo el país, pero los números de Rosario son muy superiores a una ciudad como Córdoba. Aquí hubo este año 94 crímenes y en la capital mediterránea 38. ¿Por qué semejante diferencia?

— La violencia tiene que ver con pautas y prácticas que se reproducen y que, en Rosario, tienen que ver con una cultura instalada hace muchos años. Es verdad que tenemos casi el triple de crímenes que Córdoba, pero esa diferencia puede surgir de los distintos niveles de medición que usamos. Nosotros tenemos más violencia que Córdoba, 3 puntos más que la media nacional que en 2018 fue de 6 homicidios cada 100 mil personas y en Santa Fe llegó a 9. Pero el conurbano bonaerense tiene ciudades con niveles más altos que nosotros y la Capital Federal está en 5 cada 100 mil. Pero si hablamos de robos calificados y entraderas estamos más abajo que en Córdoba y en temas como los arrebatos estamos abajo de la Capital Federal. Por eso uno de nuestros objetivos es sacar de circulación las armas que están en manos de los grupos delictivos más allá de que llevamos unas 10 mil incautadas en mi gestión, aunque no es suficiente.

— Se dijo muchas veces que las grandes bandas delictivas están desarticuladas. Sin embargo siguen actuando y matando.

— Los principales cabecillas de las bandas están encarcelados bajo un régimen de alto perfil y con sus bienes decomisados. Pero mientras estos personajes puedan desde las cárceles mantener contacto con el afuera, podrán seguir ordenando y tener cierto control de las organizaciones. Fuimos pioneros en el régimen de detenidos de alto perfil y lo tuvimos que acordar con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero todavía no logramos frenar la violencia que generan. Tenemos que ser más restrictivos en los penales.

— ¿Esto significa que no alcanzan las políticas de control en las cárceles?

— Hemos mejorado mucho en la política carcelaria. Hoy no hay motines ni masacres. Bajamos la tasa a un 2 por mil de muertes en las prisiones cuando el promedio nacional es de 5 por mil. No obstante el Servicio Penitenciario tiene limitaciones y dificultades que le marca la ley. Si un preso de alto perfil tiene contacto con personas que lo visitan y están dispuestos a cumplir sus órdenes, pero el Estado no puede monitorear lo que habla con el familiar, el abogado o un conocido al que le da esa orden, no se puede actuar. Quiero ser explícito: si no tenemos la posibilidad de controlar la capacidad de estas organizaciones criminales y no trabajamos en una normativa mas rigurosa en el control de esos presos es difícil dar las respuestas que la sociedad demanda. El año pasado esa gente estaba en pabellones comunes donde hay 70 personas con una visita común. Entonces entran 200 visitas y cualquier detenido puede hablar con cualquier persona. Esa interacción hace imposible controlar a esos presos. Además están las restricciones impuestas por los hábeas corpus a los que hizo lugar la Justicia y que nos impiden determinadas requisas o limitar el ingreso de alimentos y paquetes que se llevan a los detenidos. Eso favorece la corrupción institucional ya que al haber un sistema laxo y permisivo y una Justicia que nos pone límites, cualquier empleado penitenciario corrupto tiene el argumento para que entren elementos prohibidos.

— La imagen social es que la policía es una pata más de la violencia.

— La policía está mucho mejor que hace cuatro años. Veníamos de una policía que intentó hacer paros, con altos niveles de conflicto interno y bajo nivel de control. Logramos mejorar la operatividad, equipar a la fuerza, trabajar en la formación y especialización de todos los cuadros, se han hecho convenios con las universidades para que cursen licenciaturas o tecnicaturas. No obstante hay manzanas podridas como hay miles de hombres y mujeres que trabajan muy bien. A mí me tocó llevar adelante una depuración importante y se echó a más de 300 agentes ligados al delito, llegamos hasta el hueso. Yo mismo denuncié a una plana mayor corrompida (se refiere al D4 que maneja las horas extras de los uniformados) y que terminó con todos sus integrantes presos y devolviendo al Estado la plata malhabida. Esa plata se usó para equipar a la fuerza. Falta mucho para lo que queremos, pero sentamos la base para una mejor policía.

— Pero en el imaginario social está la policía corrupta y ligada al delito.

— Eso es injusto. La policía tiene tantos problemas como cualquier otra institución. En la Legislatura, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el periodismo, entre los abogados o empresarios siempre vas a encontrar nichos de corrupción. Pero no todos son corruptos. Yo no encontré una organización corrupta pero sí muchos policías corruptos y todos ellos fueron corridos de la fuerza y denunciados ante la Justicia. Con esa gente afuera a veces el sistema se reproduce, pero con el ejemplo hoy no es tan fácil cometer delitos en la policía. No digo que no los haya ni que no se regeneren, pero si los descubrimos actuamos en consecuencia.

— ¿Echar policías no deja márgenes para que otros ocupen esos roles delictivos, como pasa con las bandas criminales?

— Con los criminales no se pacta, sean civiles o policías. Hay que ir al frente y siempre por más. Algunos dicen que se tendría que haber aflojado en algunos controles sobre la institución porque nos hubiese traído mayores niveles de tranquilidad o seguridad. Eso es irreal. Porque en algún momento el hormiguero explota y lo hace con más fuerza. Yo debo enfrentar a esa policía corrupta, jamás pacté con los corruptos.

— ¿Cómo se sintió cuando un jefe policial de su confianza terminó preso por presuntos vínculos con el narcotráfico? (el comisario Alejandro Druetta era jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones y fue procesado por la Justicia Federal el 1º de julio)

— Indudablemente me hace muy mal. Pero son muchos los policías con los cuales interactué y que fueron corridos por la ley. Conduzco a 23 mil policías y 4 mil agentes penitenciarios. Y siempre interactúo con ellos, ya sean cuadros superiores o intermedios, y pudimos lograr un diálogo constructivo.

— En el tiempo que le queda de gestión, ¿cuál es su principal objetivo?

— Bajar los niveles de violencia, terminar con algunas reformas en marcha como los convenios con la Universidad Nacional de Rosario para la formación de los policías y armar una Unidad de Protección para magistrados, funcionarios judiciales y fiscales. Eso es fundamental porque al tener una Justicia transparente a partir del nuevo Sistema Procesal, sus funcionarios están más expuestos. Y también me gustaría poner en funcionamiento el primer punto de ingreso de detenidos o megacomisaría.

— Hay muchas críticas en los barrios por el cierre de las seccionales.

— Cuando vean cómo funcionan los nuevos centros, las críticas serán elogios. Bogotá tiene nueve estaciones y 10 millones de habitantes, y el sistema funciona. Hay que comprender que la vieja estructura de comisarías es obsoleta. Necesitamos más policías en la calle y no en las comisarías. Eso llevará a bajar los índices de inseguridad.