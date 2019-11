En la zona donde el barrio Parque Casas es un enredo de cortadas y transversales todos la conocen como "Mimi, la madre de Ema". Y ese muchacho era Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, de 27 años y acribillado l viernes 25 de octubre pasado en una residencia de Pago Largo y Agüero, en barrio La Florida.

Aquel día al menos cuatro personas enmascaradas cortaron una fase eléctrica de la vivienda, forzaron la puerta de ingreso y desataron una lluvia de balas que se cobró tres víctimas fatales y una cuarta que aún sigue en terapia intensiva.

Murieron Sandoval, quien había purgado condena por la balacera a la casa del exgobernador Antonio Bonfatti y estaba en prisión domiciliaria imputado de una tentativa de triple crimen; Mirco Dylan Saldaño, de 19 años, y la novia de Ema, Rocío Genovese, de 22. La casa contaba con "muchas cámaras de vigilancia que les puso el hermano", dijo Mimi con "miedo permanente" luego de que el domingo de la semana pasada le balearan la casa y sufriera una herida en el pie izquierdo.

La mujer contó que no hizo la denuncia por el ataque y que el dato se filtró por un vecino del barrio. Mimi tenía tanto miedo de contar el ataque que sufrió como lo que recuerda de aquella noche de sangre y dolor en la que murió su hijo.

Mucha sangre

"La noche que mataron a los chicos yo había estado con ellos hasta las 2.30 de la mañana. Habían juntado unos 40 mil pesos para pagar algo de la productora de música que Ema había puesto. No había armas en la casa y cada uno tenía su celular. De todo eso no había nada a las 6.30 de la mañana, cuando volví al enterarme de que los habían matado".

En la casa de Pago Largo al 600 se levantaron 14 vainas servidas calibres 22 y 9 milímetros. Las paredes de la habitación donde dormían Ema y su novia Rocío estaban "agujereadas por todos lados" como producto de los proyectiles disparados. Las pericias forenses, incluso, contaron en los cuerpos catorce impactos de balas, tantos como los disparos efectuados y los plomos secuestrados.

Mimi se enteró de la masacre cuando la llamaron del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez y le preguntaron si era la madre de Emanuel. "Me dijeron que había muerto. Primero pensé que se había descompuesto, nunca imaginé lo que pasó. Fui al hospital y después a la casa y vi todo. Había vainas al costado de la cama, las levanté y las puse en una mesita. Había una masa chiquita de obra al lado de la cama y mucha sangre".

Robos

"A mi hijo le robaron la ropa, mucha era muy buena y de cuero, cosas que le traían los músicos que llegaban a grabar y trabajar en la productora que él tenía. No estaba tampoco la cadena de oro que usaba ni el celular, aunque me dijeron que el teléfono lo tiene la policía. Faltaban 40 mil pesos que contamos la noche anterior. Cuando vi todo le pedí a Dios por qué no me dejó ahí con mi hijo, con esos chicos", dijo entre lágrimas.

Mimi agregó que en la casa "tampoco estaba el dogo argentino de Ema. Estoy buscando a ese perro, "Zimba", y nadie me dice dónde está. Faltaba una mesa de ping pong, una pava eléctrica, un nebulizador y un montón de cosas, pero nadie sabe nada".

Además de las tres víctimas fatales en la casa estaba Gastón S., todavía internado con dos balazos en la cabeza. "Ese nene, Gastoncito, sigue mal, peleándola por la vida. Pero la policía no le puso guardia ni nada. ¿Qué están esperando?, ¿que lo maten?". En la casa de Ema, asegura su madre, no había armas. "El me decía que con las cámaras de seguridad estaba tranquilo". Su hermano Arnaldo las había colocado.

Cambios y pollos

Mimi creía en su hijo y en los cambios que había hecho. "Esa nena Rocío, su novia, también cantaba y lo hizo cambiar mucho. El decía esa noche que charlamos hasta las 2 de la mañana que iba a salir adelante con la música. La prisión domiciliaria que cumplía estaba bien, el juez no tenía una prueba para dejarlo preso por tentativa de triple homicidio porque el día que eso pasó él estaba conmigo en un cumpleaños", aseguró la mujer.

Ema Pimpi había sido detenido el 2 de marzo de 2018 por una triple tentativa de homicidio del 27 de junio de 2017. Por ello estuvo preso un año y medio y luego obtuvo prisión domiciliaria, lo cual en los últimos días desató una severa disputa entre poderes de la provincia por la peligrosidad de que Sandoval no estuviera detrás de las rejas y por las atribuciones que tienen jueces y fiscales de adoptar esa medida en el marco de las leyes vigentes.

"El quería hacer las cosas bien. Con la música y la productora le iba muy bien. Planificaban shows en Bolivia. Quería llegar lejos, estaba convencido de eso. Es más, vendieron un autito viejo y hacían polladas para pagar alguna deuda y avanzar, y le iba bien. Cuando vino la hija de (Claudio Paul) Caniggia, Charlotte, yo no la vi. Yo soy solitaria, no me gusta salir", contó. "Pero están los videos que muestran su presencia en la filmación de un videoclip que se hizo en la vivienda".

Mientras "Ema Pimpi" estuvo preso, la madre le llevaba una vianda semanal y cuando ya cursaba la prisión domiciliaria hacía lo mismo. "Si yo no le hacía pollo con ensalada rusa no comía, le gustaba la comida de la madre, él era mi bebé".

Ocho horas antes de morir Ema Pimpi Sandoval publicó en la red Instagram una promo de su último emprendimiento: un video musical de EMGroup, su novel sello discográfico que producía videos de trap y regatón. Los primeros días de septiembre la mediática Charlotte Caniggia protagonizó "Chucky", un videoclip del flamante sello, el último emprendimiento de Ema.

“No fue”

Sandoval estuvo implicado en el atentado que sufrió en octubre de 2013 el entonces gobernador Antonio Bonfatti. Fue condenado por amenazas agravadas por el anonimato y el uso de arma de fuego, abuso de arma y daño simple. Ese fallo incluyó otro ataque a tiros de 2011 que se unificó con un antecedente de años atrás. El cómputo final de la pena dio tres años y medio de prisión.

En diciembre de 2015 acordó en juicio abreviado una condena a tres años y tres meses como “instigador y organizador” del ataque contra la casa de Bonfatti. En febrero de 2016, tras cumplir parte de la pena en las cárceles de Coronda y Piñero, terminó de purgarla en arresto domiciliario y quedó en libertad.

Mimi piensa otra cosa sobre ese procedimiento. “Le dije que no se hiciera cargo si él no había sido. Pero me dijo: «Mamita, quiero salir de la cárcel y si me hago cargo, salgo». Por eso se hizo cargo, pero él no fue”, dice convencida.

Ultima noticia

En las crónicas policiales Ema es uno de siete hermanos, padre de un nene de 6 años con pareja estable por un tiempo largo hasta que se separó y comenzó una relación con Rocío. Tiempo atrás, según una investigación policial, fue aliado de la banda de “Lichy” Romero, con base en el barrio Municipal de Nuevo Alberdi.

Según los mismos registros mantuvo encarnizadas batallas por el control del territorio narco con huestes de Olga “Tata” Medina (con quien compartía lazos familiares lejanos) y Marcelo “Coto” Medrano, referente en la zona de La Florida norte.

La noticia corrió por el barrio, “le balearon la casa a Mimi” y los vecinos contaron el hecho. Ella está asustada pero relató algo que no comprende: “Ema nunca tuvo problemas con la policía, ni yo tampoco. El domingo pasado (por el 10 de noviembre) estaba en casa con mi nieta y un hijo discapacitado. Me levanté del sillón y cuando me acerqué a la puerta había dos muchachos en una moto que me empezaron a tirar, fueron unos seis tiros”, relató. “Había una chata de la policía en la esquina pero no hicieron nada y me asusté. Pensé que me habían dado en la panza porque me salía sangre y no veía, hasta que me dolió el pie y me di cuenta que me habían dado en el pie”.

Mimi se cura sola. Su pie izquierdo está hinchado una semana después del ataque. “No quiero salir, me limpio y me curo yo. Tuve que poner rejas en la puerta, cosa que nunca tuve antes. Tengo miedo y nadie me protege”.