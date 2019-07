En la capital provincial, cerca de las 8 —y a puertas cerradas sin acceso para la prensa— comenzó el juicio oral y público contra Carlos "Tata" Baldomir, el ex boxeador santafesino, que está detenido y para el cual piden 20 años de prisión, es juzgado como autor de delitos contra la integridad sexual de su hija menor de edad, hechos cometidos en las ciudades de Santa Fe y en Junín, Buenos Aires.

El ex campeón del mundo —peso welter, en 2006—, ingresó ayer a la sala de audiencias y, antes de sentarse, con la mirada puesta en los periodistas y el resto de los presentes, levantó su dedo medio de la mano derecha e hizo el gesto de "fuck you". Luego siguió con otros gestos amenazantes como el de mostrar los puños como si estuviese arriba del ring. Tras ello la jueza que lleva adelante el juicio, Susana Luna, determinó que la audiencia sería a puertas cerradas.

Los amenazantes gestos de Baldomir provocaron el repudio de la Asociación de Prensa de Santa Fe, que en un comunicado rechazó "los gestos amenazantes del ex boxeador Carlos "Tata" Baldomir hacia los trabajadores y trabajadoras de prensa presentes en la Sala I del subsuelo de Tribunales, donde se llevaba a cabo esta mañana el juicio oral en su contra. Al ingresar a la sala, Baldomir hizo distintas señas de forma intimidante, dirigiéndose claramente hacia los periodistas presentes para hacer la cobertura de las instancias del juicio, en la causa que lo tiene imputado por abuso sexual contra una de sus hijas. Ante esto, la APSF reitera su rechazo a estas intimidaciones, se solidariza con los trabajadores y trabajadoras amenazados, y se expresa en defensa del libre ejercicio de la tarea periodística".

Ayer Laura Baldomir, actual pareja del ex boxeador, dijo a Cadena Oh! sobre esos gestos: "Fue para los periodistas para los que hacen dos años y ocho meses están hablando cualquier cosa. Antes que los jueces, lo condenaron los periodistas. Todo este tiempo te tienen encerrado por algo que no hiciste. Te dan ganas de matar uno por uno, lo mínimo que uno tiene es bronca".

Acusación

La acusación contra el ex boxeador es por los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante —delitos calificados por ser el imputado ascendiente de la víctima y por la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años—, y promoción a la corrupción de menores. Los tres delitos fueron atribuidos en concurso real entre sí.

Si bien la investigación de los hechos fue iniciada por los fiscales Omar De Pedro y María Lucila Nuzzo, luego fue derivada a la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género Familiar y Sexual (Gefas) del MPA. A partir de allí, Alejandra Del Río Ayala y Federico Grimberg siguieron la investigación y acusaron a Baldomir como autor de los delitos de abuso sexual.

La fiscal Del Río Ayala precisó que "los ilícitos comenzaron cuando la víctima estaba en edad escolar y se reiteraron en múltiples oportunidades". La funcionaria judicial añadió que "algunas de las agresiones sexuales fueron perpetradas en el domicilio familiar que compartían la víctima y el acusado, y en el que también vivían los hermanos de la niña y la madre, que era pareja del acusado".

Por su parte, el fiscal Grimberg manifestó que "también abusó de su hija cuando se trasladaba en auto con ella. Le pedía que se sentara en el asiento del acompañante y la obligaba a tener conductas de índole sexual". En este sentido, el funcionario agregó que "estas agresiones también ocurrieron en reiteradas ocasiones".

No sólo en Santa Fe

"Los abusos no sólo fueron cometidos en la ciudad de Santa Fe, sino también en una vivienda de la ciudad de Junín —provincia de Buenos Aires— donde residía temporalmente el acusado y en ocasiones en que la víctima concurrió a visitarlo", indicó Del Río Ayala.

Al respecto, añadió que "específicamente en los veranos de 2012 y 2013, durante el transcurso de estas visitas, el acusado aprovechaba los momentos en los que compartía la cama con la niña o cuando el resto de la familia estaba durmiendo para perpetrar las agresiones sexuales".

"También fue acusado de abusar de su hija en febrero de 2014, en una ocasión en la que junto a otros familiares concurrieron a una cena en un comedor de la localidad de Sauce Viejo", explicó Grimberg. "Cuando regresaban en automóvil luego de cenar y mientras conducía el hijo del acusado, el acusado se ubicaba en el asiento trasero junto a la niña y cometió los ilícitos".

El lunes 29 se harán los alegatos de clausura del juicio y la lectura de la sentencia está prevista para el miércoles 31, a las 11.