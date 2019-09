Con dos puñaladas matan a un hombre mientras tomaba cerveza con un amigo

Walter Rivero Sánchez tenía 34 años y era oriundo de Paraguay. Se había instalado en Rosario con su familia hace 25 años, tiempo en el cual vivió en una humilde casa de Olavarría al 1300 bis, en el barrio Empalme Graneros. Allí mismo, donde contruyó su pasar, fue apuñalado la noche del sábado. Fue cerca de las 23, cuando estaba junto a otro hombre tomando unas cervezas en la vereda de su casa. Entonces llegaron al lugar seis hombres a bordo de un auto y otros dos en una moto. Entonces uno de los que iban en el auto bajó y sin palabras mediante baleó a quien estaba con Rivero, que en un primer momento eludió los impactos. Pero luego el atacante encaró al dueño de casa y le aplicó dos puñaladas mortales, una en el abdomen y otra en el pecho.

De acuerdo a los testimonios recopilados por los investigadores seis de los agresores se movilizaban en un Renault negro y los otros lo hacían en una moto Yamaha Crypton. Fue desde el auto que bajó un joven arma en mano para concretar el mortal ataque mientras sus cómplices miraban atentos hacia el lugar donde estaban Rivero y su amigo.

Las víctimas estaban sentadas bebiendo cervezas debajo de una árbol pelado y casi seco cuando vieron la llegada del grupo. Cuando el homicida estaba frente al amigo de Rivero, de quien sólo se supo que lo apodan "Negro", éste corrió hacia adentro de la casa de Rivero mientras escuchaba las estampidas de la balacera. Uno de los proyectiles le rozó el abdomen y otra el cuello, pero no le provocaron lesiones graves.

Rivero, que quedó aturdido y tirado en la vereda no alcanzó a levantarse del piso, entonces el matador lo enfrentó y le aplicó dos certeras puñaladas, una al abdomen y otra la pecho, que según Nora, su viuda, "le atravesó el corazón y lo mató casi al minuto". Los vecinos lo llevaron hasta el Hospital Alberdi, pero llegó sin signos vitales.

"Anda en cualquiera"

La mujer, que tuvo dos hijos con Rivero y cursa el quinto mes de otro embarazo, no quiso comentar demasiado los hechos cuando el cronista de LaCapital llegó ayer a su casa. Alcanzó a sostener que no estaba en la casa al momento de la muerte de su marido y contó: "Me llamaron y me dijeron que le habían pegado un tiro, pero no, lo apuñalaron. Walter era carpintero y vino a Rosario de chiquito con su familia. No tenía problemas con nadie. El amigo es alcohólico y siempre se mete en líos: por eso vino el sábado, porque sabía que mi marido lo iba a defender y no le iba a cerrar la puerta en la cara. A ese muchacho era al que buscaban, no a mi marido", resaltó la mujer.

Nora dijo que el amigo de Walter "es un muchacho que anda en cualquier cosa. No sé si debía plata o no. Sí me dijeron que habían preguntado por él en el barrio hace una semana atrás y era claro que si lo buscaban era para matarlo. No sé qué debía, por ahí era un problema de drogas", contó.

Desesperación

Pero en los barios todo se sabe y todos se conocen. Los familiares de Rivero son muchos y viven en distintas casa del mismo barrio, casi todos por la misma calle Olavarría, en casa humildes y sencillas. "Cuando se escucharon los tiros y los gritos el hermano de Walter, que vive enfrente, salió como loco, los encaró a los que tiraron y les pateó el auto y le empezó a pegar en el techo. El que manejaba solamente lo miraba y después arrancó", contó un vecino.

Otros dijeron saber quién había sido: "Uno de los pibes que vino a la casa a buscar al «Negro» tiene la novia acá no más, por Olavarría. Todos lo conocemos, son del barrio 7 de Septiembre y venden droga", dijo un hombre para aclarar que "lo que pasa es que nadie quiere hablar porque son transeros los que mataron a Walter. El era una buena persona que no se metía con nadie, lo mataron por el «Negro»", aseguró un hombre que conoce cada zanja de Empalme.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Dolosos en turno, a cargo de Georgina Pairola, quien ordenó el relevamiento de las posibles cámaras de vigilancia que haya en la zona a fin de identificar a los vehículos que participaron del hecho y el relevamiento de testigos para tomarles declaración sobre lo ocurrido, los que al parecer también apuntan hacia los hombres del barrio 7 de Septiembre.