El 2020 terminó con 212 homicidios en el departamento Rosario, con 52 casos más que en 2019 y con una cifra superior a las 200 que no se registraba desde 2015. El primer día del 2021 hubo dos asesinatos y la tendencia parecía mantenerse. Sobre todo cuando el 3 de enero hubo dos crímenes más. Sin embargo luego hubo una semana sin homicidios y la cuenta se estancó hasta el 10 de enero con el asesinato de la joven trans Natalia Maldonado en Baigorria. Desde el 12 de enero hubo siete crímenes más con distintas modalidades y móviles, lo que da cuenta de que el total de 13 casos que hubo en el mes, de los cuales 10 ocurrieron mediante el uso de arma de fuego, no responden a un contexto particular más que a la violencia como punto en común.

En principio se puede establecer que hubo al menos tres homicidios como consecuencias de discusiones entre personas que se conocían. "¿Te acordás de mí?", le preguntó un hombre a Marcelino Gallego, de 53 años, el 1º de enero a las 9 en Muñoz al 600 antes de pegarle un tiro letal en el pecho. El mismo día a Alexandro Buljubasich, de 25 años, le dispararon después de una discusión en una fiesta callejera en Baigorria. A Milton Valdez, de 16 años, lo mataron de cinco balazos en Vía Honda y según trascendió el tirador fue enviado por un vecino que el chico conocía y con quien había tenido un conflicto días antes.

Sobre otros cuatro casos también se sugirió una modalidad similar: los atacantes en autos o motos. A Rodrigo Villanueva, de 40; a José Albornoz, de 41; a Natalia Maldonado, de 24 y a Alan Sanabria, de 23, los mataron personas que iban en vehículos y dispararon al pasar o bajaron para puntualizar el ataque sobre las víctimas. Solo en el caso de Maldonado las balas fueron contra un grupo de personas que estaba en la puerta de una casa, hirieron a otro joven y mataron a ella. Situaciones parecidas se dieron en los crímenes de Leonel Zapata, de 27 años, en barrio Tablada, y de Cristian Rodríguez, de 32, en Granadero Baigorria. Fueron asesinados a balazos aunque hasta el momento no se esclareció la mecánica de cada hecho.

Los casos restantes se dieron en situaciones distintas y con modalidades que suelen representar la menor cantidad en las estadísticas generales. El asesinato de Rafael Acosta Venialgo, de 55 años, por un disparo policial en un allanamiento ilegal a su casa de Vía Honda. El trasfondo del robo de unas escrituras propietarias en el crimen de Norberto Iunissi, de 48 años, muerto por varias puñaladas en su casa de barrio Echesortu. Y Daniel Alberto Aquino, de 39 años, a quien mataron a puñaladas para robarle su bicicleta en Avellaneda y Circunvalación.

Hasta ayer en los registros del MPA todavía figuraba como dudosa la muerte de una persona el 16 de enero en Maipú al 1300, por lo que la cifra de 13 crímenes podría bajar a 12.