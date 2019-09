Cercado por la policía se entregó el supuesto autor de un crimen

Nahuel Nicolás G., de 22 años, fue detenido el viernes a la tarde cuando se entregó en la sede de Fiscalía al verse cercado como uno de los sospechosos del homicidio de Juan Manuel "Chan" Arias, de 27 años, ocurrida el domingo 15 de septiembre a la noche en la entrada a un pasillo de 24 de Septiembre y Manantiales, en la Vía Honda. El muchacho se presentó después de las 14 ante el fiscal Adrián Spelta, quien gestionó una audiencia imputativa para hoy.

A las 21 del domingo de la pasada semana, "Chan" estaba en la entrada del pasillo cuando dos desconocidos en moto se detuvieron frente a él. Uno bajó y lo tomó de sorpresa por la espalda, sacó un arma y abrió fuego. Fueron seis tiros, "Chan" se desplomó y lo encontró allí una patrulla de Gendarmería Nacional. Más tarde una ambulancia lo llevó al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde llegó sin vida.

El fiscal de Homicidios Adrián Spelta señaló poco después "una de las líneas que se investigan es un ajuste de cuentas por un conflicto previo que tenía con una persona que está identificada y procuramos dar con ella". Y contó que "hace unos días la persona que aparentemente le disparó a Arias lo había acusado de una violación, pero es posible que sea una excusa porque, por lo que nos dicen en el barrio, el motivo principal era que quería que la víctima se fuera de la casa. Entendemos que el motivo está relacionado con la venta de drogas".

Con esos datos, la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) a cargo del comisario Diego Sánchez allanó una casa de Maradona y Pasaje 1880. Pero no encontraron al sospechoso y se entrevistaron con sus padres y otros familiares. Nahuel G. estaba cercado y sin dinero, lo que al parecer lo forzó a entregarse en Fiscalía.

La historia que cuentan los vecinos de calle Manantiales es que "Chan" no era del barrio, "pero se vino acá con la chica, que tenía tres hijos que no eran de él. El pibe se drogaba mucho y estaba siempre en el tapial del pasillo esperando clientes. La piba le decía que dejara de vender, pero él era así: no podía dejar la droga y esa era la forma de tenerla. No se metía con nadie y era un pibe querido. El que le dio la casa, y que dicen que fue el que le tiró, quería que «Chan» se la devolviera". Cuentan que su mujer solía decirle a Arias "vos te vas a hacer matar por 1.500 pesos".