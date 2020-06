Cayó "Zapatito", primero absuelto y luego condenado por un asesinato

Días después de que la Cámara Penal revocara el fallo que lo había absuelto en un juicio oral por el crimen de Jonatan Rosales y lo condenara a 17 años de prisión, Elías Emanuel Benegas fue detenido ayer cerca de la casa de su novia en la zona oeste.

Si bien la sentencia puede ser apelada otra vez y el joven de 24 años podría seguir en libertad, la Justicia había pedido su captura para evitar que se fugara. Así, "Zapatito" Benegas estará en prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Dos crímenes

La noche del 23 de junio de 2016 Rosales iba en una moto con su pareja Brisa Ojeda y la hijita de ambos. En Paraguay y Padre Giaccone fueron emboscados por un auto que los chocó e hizo caer de la moto. Quien iba como acompañante en ese vehículo sacó un arma por la ventanilla e hizo unos diez tiros.

Rosales murió, su mujer resultó baleada en una pierna y la beba resultó ilesa. Pero el ataque tuvo un segundo capítulo 22 días después cuando se acercaron a la casa de Brisa, testigo clave del homicidio, para matarla. Sin embargo, por error, asesinaron a su hermana Lorena.

Brisa conocía a los agresores y sindicó a Ariel "Tubi" Segovia al volante del auto y a "Zapatito" como el tirador. Segovia había sido imputado como instigador del crimen pero no llegó al banquillo porque en abril de 2018 lo asesinaron en su celda de la cárcel Coronda. Benegas fue juzgado en septiembre pasado.

En el juicio oral la defensa de "Zapatito" cuestionó el testimonio de Brisa, que sobrevivió al mortal ataque. Incluyó a la joven como parte de un conflicto en la hinchada de Newell's que implicaba a Rosales, por lo que tenía motivos para mentir. El tribunal conformado por los jueces Facundo Becerra, Juan Curto e Ismael Manfrín consideró insuficientes las pruebas contra Benegas y lo absolvió.

Revisión

Apelado por la fiscalía, el fallo pasó a los camaristas Gustavo Salvador, Gabriela Sansó y Carolina Hernández. Para ellos el testimonio de Brisa fue claro y concordante con otras pruebas colectadas. Destacaron que la joven conocía a los homicidas porque hasta tres meses antes habían sido amigos de Jonatan, que coordinaba con ellos para llevar gente a la cancha de Newell's los días de partido.

Además no avalaron que Brisa haya sido desacreditada como testigo por no haber denunciado lo ocurrido al ser entrevistada en el hospital. Al contrario, entendieron que optara por no hablar ya que sabía, por su pareja, que Tuvi le pagaba a la policía.

El crimen de Lorena, ordenado por Segovia contra Brisa en su intento de impedir que ésta brindara su testimonio, también aportó credibilidad al relato de la sobreviviente. Los camaristas destacaron de la pesquisa de ese hecho que el padre de la víctima declaró que el ataque iba dirigido a Brisa para que no fuera a la rueda de reconocimiento.

Así, la Cámara concluyó que no hay razones para pensar que Brisa mentiría sobre las personas que mataron a su pareja en un ataque donde "sólo por la buena fortuna" no resultó asesinada y poco tiempo después "le mataron a la hermana confundiéndola con ella". Además le atribuyeron a la conducta de "Zapatito" otros agravantes como la indolencia que mostró al "dispararle tres personas en el piso, entre ellas una beba", y la "planificación que se advierte de quienes intervinieron".

Buscado y encontrado

Revertido el fallo y con Benegas condenado a 17 años por un homicidio y un intento, la Justicia ordenó su captura. Tras la audiencia de apelación la policía lo fue a buscar al domicilio que él había aportado para ser localizado, pero no estaba. Personal de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC) lo empezó a buscar y estableció que pasarías las noches en la casa de su novia, en un pasillo situado en pasaje 1878 y Juan XXIII, barrio La Lagunita.

Si bien tenían una orden para allanar la vivienda, los agentes prefirieron montar un puesto de vigilancia para no frustrar la detención. Así, al avistarlo en la vía pública, detuvieron a "Zapatito".