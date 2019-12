Cuatro mecheras fueron detenidas ayer por la tarde, después de que robaran en un local céntrico frente a la Plaza Pringles. A los pocos metros del negocio fueron apresadas por personal de la Brigada Motorizada. Un video muestra cómo dos de ellas se burlan de las víctimas en actitud desafiante.

Las mecheras fueron detenidas ayer por la tarde en la céntrica esquina de Rioja y Presidente Roca por personal de la Brigada Motorizada, quienes las mantuvieron esposadas hasta la llegada de un móvil policial, luego de que ingresaron a un local de ropa frente a la Plaza Pringles y se retiraran a los pocos minutos tras haber cometido el ilícito.

Ni bien ingresaron al local, las empleadas sospecharon y llamaron a sus compañeros, pero las mujeres (una de ellas está a punto de dar a luz) se las ingeniaron para llevarse algunas prendas, como por ejemplo algunos pantalones de jean.

"Entraron cuatro mujeres, mi compañera se dio cuenta que eran mecheras y empezó a llamar a mis compañeros, que estaban en el subsuelo", comenzó explicando una de las empleadas del local que sufrió el robo. Y prosiguió: "Empezaron a pedir mercadería, jeans, y en el momento que se descuidaron nos robaron y se fueron. Un cliente nos avisó y uno de mis compañeros las salió a buscar, justo estaba la Policía acá enfrente y las agarraron en la esquina".

La empleada destacó que recuperaron "la mercadería, más allá de que todavía está en la comisaría".

"En el video se ven a dos, que son las que nos robaron a nosotros, pero fueron detenidas las cuatro", apuntó, al tiempo que admitió que "es una pérdida de tiempo, porque nosotros fuimos a la comisaría y estuvimos desde la 18 hasta las 21 para hacer la denuncia, cuando es probable que en ese mismo tiempo ellas hayan salido libres".

Entre los comerciantes existe mucha bronca e impotencia, porque las tienen identificadas desde hace tiempo pero no pueden hacer nada para evitar que sigan robando.

Lejos de intimidarse por la situación, en el video se las ve en una actitud desafiante: "Vos laburá, que nosotros te robamos, gila", se escucha a una de ellas, quien después agrega: "Hoy metimos doble turno, te afanamos dos veces".

"Hace dos semanas que esas mismas mujeres me habían amenazado, pasaron y me dijeron que me iban a cagar a palos, que me iban a romper la vidriera, que me iban a tajear la cara..", contó la empleada del local, que ya no sabe cómo enfrentar este tipo de situaciones que terminaron por volverse cotidianas.

Los comerciantes de la zona están indignados y hasta resignados por el accionar de las mecheras. "El problema radica en el fondo, no en la superficie. Nosotros tenemos una Justicia que deja entrar a las mecheras, los ladrones, les toman los datos y los sacan casi automáticamente. Hay chicas que tienen entre quince y veinte detenciones, es gente conocida, nosotros las conocemos, pero la Justicia no hace nada".

De acuerdo al relato de los comerciantes, las mujeres, lejos de ocultarse ante situaciones como esta, tienen una cuenta en Facebook que se llama Mecheras Rosarinas donde aparecen publicados sus artículos.