El diputado provincial Héctor Cavallero insistió con su pedido de informe a la Legislatura santafesina para que, a través de las dependencias correspondientes del gobierno, se de cuenta de la existencia de una planta de procesamiento y acopio de tabaco en la ciudad de Rosario y la potencial existencia de delitos conexos al caso. Lo hizo después de que el empresario Darío Rubén Ippolito, presidente del directorio de la firma Bronway Technology, sostuviera ante este diario la semana pasada que estaba "cansado de ser vinculado a delitos que nunca he cometido". Ese testimonio fue, a su vez, una réplica al pedido que hiciera el legislador del Partido del Progreso Social y del que diera cuenta LaCapital en su edición del pasado 1º de julio.

Todo empezó con el pedido hecho por Cavallero en la Cámara de Diputados el 19 de junio. En el mismo, el legislador pidió al gobierno santafesino que dé explicaciones sobre la posible existencia en Rosario de una empresa dedicada al procesamiento, acopio, distribución o fabricación de cigarrillos; que se adjunten los datos de las mismas y las verificaciones del cumplimiento de su habilitación, funcionamiento y cumplimiento fiscal; si se ha verificado la existencia de galpones destinados al acopio de tabaco en el territorio provincial; si el Ministerio de Seguridad ha hecho los controles que permitan verificar que esas fábricas no actúan de forma ilegal o incumpliendo disposiciones fiscales; y si se ha mantenido contacto con el Ministerio de Seguridad Nacional en torno a las investigaciones en caso de comprobarse la existencia de ese tipo de actividades ilícitas.

El cargamento

La solicitud de Cavallero se sostiene en el decomiso de dos cargamentos de tabaco (unas 24 toneladas) que tenían por destino esta ciudad y que fueron concretados por Gendarmería Nacional en el puente Rosario-Victoria el 27 de mayo pasado; y en el paraje Piñalito Norte de la provincia de Corrientes una semana antes. A partir de esos episodios, al diputado le llamó la atención la cantidad y el tipo de mercadería que tenían por destino la Cuna de la Bandera. Y vinculó esos episodios con el inicio de las actividades ilícitas desarrolladas por Mario Roberto Segovia, el condenado "Rey de la efedrina", quien "se dedicó al contrabando y evasión fiscal mediante el comercio ilegal de cigarrillos".

Cavallero también ligó la llegada de esas partidas de tabaco a la ciudad con los nombres de Darío Rubén Ippolito y otros dos hombres: Lionel Loria "quien posee una empresa de estructuras metálicas en Villa Gobernador Gálvez y además está vinculado a la fábrica Bronway", que empezó como fabricante de CD's y DVD's; y el de Domingo Serpa, titular del depósito fiscal Binder, en el cual en 2015 se detectó un cargamento de drogas que iba a ser enviado a Europa.

El empresario

La respuesta de Ippolito al pedido de Cavallero se publicó en este diario una semana después. El empresario sostuvo mediante su abogado particular que no tenía motivos para esconderse y que lo podían investigar "porque no hay nada que ocultar". Reconoció el genuino interés del legislador "en que se investigue el decomiso de esas cargas de tabaco" pero aclaró que "cuando se hacen conexiones equivocadas o se cometen errores groseros, no sólo se perjudica mi nombre y el de mi familia sino también que se ponen en riesgo 159 fuentes de trabajo" que son las que ocupa Cronway Techbnolgy en su planta de la ruta 34, en la salida noroeste de Rosario.

Asimismo, Ippolito se desvinculó de toda relación con Mario Segovia a pesar de confirmar haberlo conocido de forma extraordinaria en un estudio jurídico. Finalmente, Ippolito remarcó que "la fabricación clandestina de cigarrillos es para nosotros la peor competencia ya que somos los primeros damnificados". Y explicó que su empresa "está controlada por la Afip y sería imposible utilizar las cargas decomisadas por Gendarmería además de que la cantidad incautada es mínima para el funcionamiento de una planta como la nuestra, donde sólo nos alcanzaría para diez días de trabajo".

Las cantidades

Cavallero volvió a la carga y envió a LaCapital una nota en la que expresa que "nunca" tuvo una entrevista personal con Ippolito porque tiene "como norma ineludible no reunirme con empresarios que pudieran tener vinculaciones con temas que investigo en mi actividad como funcionario público", aunque admitió que sí lo hizo con el abogado del empresario que realizó las veces de intermediario.

Sobre las supuestas quejas deslizadas por Ippolito en su descargo ante este diario, Cavallero manifestó que en la entrevista con el letrado "éste expresó su acuerdo con el pedido de informes presentado a las autoridades de la provincia sin emitir reparo u objeción alguna". Y remarcó que, "si las cargas secuestradas por Gendarmería no tienen significancia en volumen para el abogado de Ippolito y para el mismo empresario por las cantidades que insume el funcionamiento de su planta procesadora, debe deducirse que cada carga incautada representa aproximadamente el mismo monto de tabaco que la firma recibe semanalmente, por lo que secuestrado entre ambos procedimientos serviría para la producción de 15 días, lo que no es poco como afirman".

Finalmente, Cavallero sostuvo: "No acepto ni aceptaré que las empresas ni sus abogados me dicten o sugieran qué debo decir o hacer sobre temas de posible corrupción o actividades ilegales, en especial si quienes intentan hacerlo no son siquiera mencionados por mí al realizar las debidas denuncias o pedir información sobre los hechos".

LA CARGA. Uno de los despachos de 12 toneladas secuestradas en el Puente a Victoria en mayo pasado.