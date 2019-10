El Tribunal Oral Federal 3 integrador por los jueces Mario Gambacorta, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano comenzó a juzgar ayer a más de 20 imputados por narcotráfico en la llamada causa "Rivero". Entre ellos está Carlos Alberto "Betito" Godoy, de 28 años, acusado como miembro de la banda de Walter Rivero, desbaratada el 3 de mayo de 2014 con 30 allanamientos en Rosario y otras cuatro localidades del sur santafesino en los que se hallaron 12 kilos de cocaína y marihuana.

Fuentes del caso indicaron que Godoy está imputado como "miembro de la banda", lo que implica que formó parte junto a "tres o más personas y de manera organizada" de la estructura delictiva.

Entre los sitios allanados en aquel operativo estuvo la celda 8 del pabellón B de la Alcaidía de Jefatura de Rosario donde estaba alojado Godoy y se secuestraron sus celulares. Según la investigación del juez federal Nº3 de Rosario Carlos Vera Barros, Godoy operaba desde la prisión como presunto "coordinador de la logística" de la organización que comandaba Rivero.

En otro allanamiento fue detenida la esposa de Rivero, Claudia Andrea G., quien tras un año y medio tras las rejas fue beneficiada con prisión domiciliaria y aborda este juicio en libertad.

El caso de Godoy es distinto. Por este hecho no fue detenido y llega a juicio en libertad condicional tras cumplir dos tercios de su condena a once años como coautor del homicidio del ex líder la barra brava de Newell's, Roberto "Pimpi" Caminos, pena que vence en marzo de 2021.

Con base en Pérez

En tanto, en el juicio iniciado ayer se dio lectura de los hechos que figuran en las actas por las que se juzgará a Rivero, quien cursa una condena en una penitenciaría de la provincia de Buenos Aires. Este hombre está sindicado como presunto jefe de una banda con epicentro de en la ciudad de Pérez con ramificaciones en Rosario, Chabás, San Lorenzo y Arroyo Seco.

El Ministerio de Seguridad nacional y la Secretaría de Delitos Complejos de la provincia coincidieron en que la banda que lideraba Rivero adquiría estupefacientes "a gran escala" para luego estirarlos y finalmente comercializarlos a través de una red de quioscos.

El juicio se retomará el 11 de noviembre próximo, momento en el cual se citará a testigos aportados por la fiscalía y la defensa de los imputados y se dará paso a distintas escuchas telefónicas que forman parte del cuerpo probatorio.