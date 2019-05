Capturaron a otro de los presos que se fugaron esta tarde en la autopista

La Policía Comunitaria detuvo esta noche a otro de los reclusos que esta tarde se fugó del minibús que transportaba a los presos de vuelta a la Cárcel de Coronda cuando lograron reducir a la guardia del Servicio Penitenciario que viajaba en el micro y huyeron del lugar tras robar dos vehículos.

La detención se produjo esta noche, alrededor de las 21, en la zona de Valparaíso y Virasoro cuando personal de la Policía Comunitaria detuvo a Alberto Quiroz, quien es uno de los evadidos esta tarde en la autopista Rosario - Santa Fe, en momentos en que estaba junto a otros tres hombres.

Quiroz, un yesero cordobés de 41 años, está cumpliendo una condena de 13 años y cuatro meses de prisión efectiva por el asesinato del taxista Hugo Camilo, asesinado de un balazo por la espalda el 22 de enero de 2015 cuando fue a asistir a un colega al que asaltaron en Baigorria y Circunvalación.

De esta manera son tres los presos recapturados de los nueve que se escaparon, mientras que falta confirmar la versión de otras dos detenciones.

Al respecto, el responsable de la Central de Información Criminal Operativa (OJO), Daniel Corbellini, descartó esta noche que el vehículo del Servicio Penitenciario donde iban los detenidos que escaparon cuando los trasladaban a Coronda haya sido emboscado y dijo que desconoce si la versión sobre que no iban esposados es cierta o no.

"No hubo ninguna emboscada, no hay nada que nos permita sospechar eso", dijo Corbellini a la prensa, al tiempo que contó que el móvil del Servicio Penitenciario se detuvo en la banquina de la autopista a Santa Fe y que en ese momento, cuando uno de los custodios ingresó al sector donde viajaban los detenidos, estos aprovecharon para generar un incidente, robarles las armas a los agentes penitenciarios y escaparse.

El comisario Corbellini también reveló que los prófugos robaron dos vehículos (un Fiat 147 y una Surán, las que más tarde fueron encontrados) y huyeron en distintas direcciones. En estos momento la policía sigue realizando intensos rastrillajes para tratar de encontrar a los seis evadidos que aún no fueron recapturados.

Corbellini no confirmó ni desmintió en cambio la versión de que los presos no estaban esposados cuando se produjo la fuga. "Eso es materia de investigación", dijo el ex jefe de Policía de Investigaciones de la provincia, quien prefirió no profundizar en el tema. Dijo que es parte de la pesquisa que en estos momentos realiza un fiscal.