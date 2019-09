Caen con 25 celulares robados luego de que una víctima los rastreara

Cuando notó que le habían robado el celular, el joven de 23 años que había asistido al show de Divididos en el Metropolitano apeló a una aplicación del teléfono de un amigo para rastrearlo. Salió del lugar, subió a su auto y comenzó a seguir a un vehículo en el cual, según el aparato, se encontraba el celular que le habían sustraído. Así llegó a una estación de servicio Puma ubicada sobre la autopista a Córdoba y pudo ver que en ese auto iban dos hombres y dos mujeres. Minutos después fueron detenidos en la estación de peaje de Carcarañá cuatro personas que, además del teléfono que le habían sustraído al joven que los había seguido, tenían otros 25 teléfonos móviles en su poder.

En ese marco el fiscal Lucas Altare convocó a quienes hayan extraviado su celular en el recital a pasar por la comisaría 10ª para certificar si están entre los celulares secuestrados. Al cierre de esta edición ya se habían presentado en la comisaría siete personas que recuperaron sus equipos.

Cordobeses

Así fue como la Policía de Seguridad Vial detuvo en la madrugada del domingo a cuatro sospechosos de haber sustraído celulares y billeteras durante el recital de Divididos. Oriundos de la ciudad de Córdoba, fueron identificados como Melani Trinidad G.,de 20 años; Soledad Silvina S., de 37; José Alberto P., de 33, y Juan Pablo L., de 23. El fiscal determinó que tres de los cuatro contaban con antecedentes por hurto en la provincia de Santa Fe cuando fueron capturados en Rosario con varios celulares; en ese caso, a mediados de julio pasado, los robos se habían cometido en el recital del grupo de rock Malón, aunque en ese momento no quedaron detenidos.

Los robos en el Metropolitano ocurrieron en pleno recital de Divididos. Incluso Ricardo Mollo, líder de la banda, supo de la situación por sus asistentes y él mismo en un momento pidió al público que tuviera cuidado con sus pertenencias. Y de manera insólita también pidió a los ladrones que dejaran de robarles a los asistentes.

Focus gris

En un momento un joven cuya identidad no trascendió notó que le habían hurtado el celular y le pidió a un amigo que le prestara el suyo para intentar localizarlo. Así comenzó a seguir desde el Metropolitano a un Ford Focus gris dominio NPF-192 ya que la aplicación le indicaba que en ese auto estaba su celular.

Fue así que recorrió varios kilómetros siguiendo al Focus hasta que llegó a la estación Puma. Eran cerca de las 2 de la mañana del domingo cuando la Policía de Seguridad Vial recibió un llamado derivado del 911.

De esa manera Pablo G. denunció que a su sobrino le habían robado el celular en el interior del Metropolitano, que al rastrearlo comenzó a perseguir un vehículo y que había llegado a una estación de servicio ubicada en inmediaciones de la autopista Rosario-Córdoba y la A-012. Según el llamado, el joven estaba allí, a metros de los sospechosos. Con estos datos la policía fue al encuentro del muchacho.

El joven, que estaba con un amigo, esperó que los sospechosos salieran de la zona de la estación y minutos después llegó el móvil de la Vial. Los efectivos se comunicaron con sus pares de la estación de peaje de Carcarañá y describieron el auto de los sospechosos. Entonces, cuando llegó el Focus al peaje sus ocupantes fueron demorados. En ese momento llegó también el denunciante que había iniciado la búsqueda, acompañado por otros policías. Una vez allí, el joven marcó su número y su teléfono sonó dentro del Focus. Al requisar el auto los policías secuestraron 25 celulares y seis mil pesos que los demorados no pudieron justificar. Según trascendió, aunque aún no es oficial, los detenidos venderían los equipos en un negocio de venta de equipos en la ciudad de Córdoba.

"Si bien esta investigación no lleva más de dos días, se pudo determinar que al menos tres de los sospechosos tenían antecedentes por hechos similares. Por eso y por la sospecha del hurto pude ordenar las detenciones; pero no sabemos si tienen pedidos de captura activos en la provincia de Córdoba. El auto aparentemente no es robado y la idea es que mañana (por hoy) a las 16 se lleve adelante la audiencia imputativa", adelantó Altare.

En principio, explicó el fiscal, la imputación será por encubrimientos en concurso real, ya que no se pudo determinar quién de los cuatro fueron los autores de los hurtos.

En la comisaría

En ese marco el fiscal sugirió a las personas a quienes les hayan robado su celular que vayan a la comisaría 10ª de Darregueira al 1100, en zona norte, para constatar si está entre los recuperados. "Sería importante que presentaran facturas de compra, si no se les pedirá que detallen las características del móvil que les hayan sustraído", explicó.