Cae por un doble crimen en Villa Banana: le imputan "homicidio en riña"

Un hombre fue imputado de "homicidio en riña" por una gresca ocurrida el 1º de enero de 2018 en la que murieron dos personas y otras tres resultaron gravemente heridas. Se trata de Guillermo Daniel N. quien había sido detenido una semana atrás y quedó con prisión preventiva por orden del juez José Luis Suárez. Además, el magistrado decidió modificar la calificación legal del delito achacado a otros dos jóvenes que ya estaban presos y que según la hipótesis de la Fiscalía pertenecían al bando opuesto al de Guillermo N.

Guillermo N. fue detenido el domingo 3 de febrero en su casa de Valparaíso al 3700. Según declarado días después, estaba en la vereda tomando mates con su suegro, su pareja y su cuñada cuando gendarmes que pasaron por ahí le pidieron el DNI. Cuando él les dio el número, le saltó un pedido de captura en su contra por la gresca del 1º de enero de 2018.

El sospechoso fue imputado por la fiscal Georgina Pairola de dos homicidios en riña agravados por el uso de arma de fuego, así como tres hechos de lesiones graves agravadas y la portación del arma utilizada.

Por el mismo hecho ya había dos detenidos: Maximiliano Ezequiel R. y Alexis Emanuel M., ambos imputados de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, calificación que luego se cambió por "homicidio en riña".

Enfrentamiento

Las muertes que les achacan a los sospechosos son las de Fabricio Moreira, de 28 años y Jorge Mendoza, de 27. Murieron en medio de un enfrentamiento a tiros en Ituzaingó y pasaje Daract. Según la teoría fiscal, Moreira pertenecía al bando de Guillermo N. y Mendoza al de Maximiliano R. y Alexis M.

Según la investigación la gresca se inició durante los primeros minutos de 2018 cuando un tal "Dedo" o "Diente" se acercó a la casa donde Maximiliano R. y Alexis M. celebraban el año nuevo. "Fue a prepotear", dijo un testigo a los pesquisas, y agregó que Dedo amenazó con "cagarlos a todos a tiros".

Una de las hipótesis de la Fiscalía es que un tiempo antes de ese enfrentamiento varios de los implicados pertenecían a la misma banda, "Los Tripi", dedicada a usurpar departamentos en el Fonavi de Seguí y Rouillón para vender drogas. Pero algunos miembros decidieron abrirse y comenzaron las disputas.

"Dedo hizo todo el quilombo y después se fue, porque no estaba en el momento de la balacera", dijo un testigo a Fiscalía. Lo cierto es que un rato más tarde llegaron varias personas armadas. Para Pairola, una era Guillermo N. que llegó en moto, disparó y terminó herido. Los testimonios indicaban que Maximiliano R. y Alexis M. también gatillaron armas. En el lugar se levantaron más de cien vainas servidas.

Descargo

Luego de oír la acusación Guillermo N. negó conocer a todas las personas que la fiscal ubicó en la escena del crimen. "Yo fui a la cortada Daract en mi moto YBR y con el casco puesto, porque yo le compraba marihuana a Eugenia V. Cuando llego veo que atrás de una moto hay un grupito que empiezan a los tiros. Me dan un tiro en la pierna, quedo tirado atrás de un bolsón de escombros y me arrastré hasta la esquina y no me moví más, a 15 metros de donde fue el tiroteo. Mi moto quedó tirada ahí y yo vi cómo se la llevaban", sostuvo.

Maximiliano R., su coimputado y presunto miembro del bando opuesto, le salió al cruce y remarcó que estaba mintiendo y que ambos se conocían muy bien.