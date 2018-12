Bullrich le pidió a los jueces que "vayan a fondo en Rosario y si no pueden que se corran"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que "es necesario profundizar acciones para sacar del seno de la policía de Santa Fe a todos efectivos que todavía tienen contacto con el delito" y, para conseguirlo, le pidió compromiso a los jueces. "En Rosario tienen que ir al fondo y sino pueden que se corran y dejen el lugar a otro", dijo.

Bullrich aseguró que si se apartan los policías corruptos "se dignificará al resto de los uniformados que son honestos", destacó que para desarticular a las bandas narcos también es necesario "sacarles el manejo de la plata, y reclamó: "Hay que erradicar todos los mecanismos de financiamiento del delito".

La funcionaria apuntó a los remises que son usados por las mafias. "No importa que sean legales o ilegales, que tengan o no chapa patente -indicó-. El Concejo Municipal fue tiroteado, no sabemos si fue por ésto, pero Los Monos no pueden tener un solo remís, sea legal o ilegal".

"Hay que seguir la ruta del dinero. Para eso la provincia sancionó una ley de extinción de dominio propio, eso es bueno es un buen dato. Nosotros vamos a ayudar con equipos especializados a seguir esa ruta para desfinanciar a estas bandas y que no sean las cárceles los lugares de producción de delitos", añadió.

Embed #Zysman830 l ️ @PatoBullrich: "Todavía hace falta una depuración en la fuerza policial santafesina. Hay que profundizar esa medida con elementos que todavía siguen teniendo contactos". pic.twitter.com/0Npl0sQJHl — La Ocho am830 (@laochoam830) 31 de diciembre de 2018





En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, la ministra de Seguridad señaló que el combate al lavado de dinero y el narcotráfico "no es cuestión de tirarse la pelota unos a otro". Y explicó: "Eso no dio resultados. La policía dice que la Justicia no la deja actuar. La justicia dice que la policía trabaja mal. Acá hay que armar un solo equipo. Hemos hablado con los jueces federales muy clarito. Les dijimos que en Rosario hay que ir a fondo y el que no se anime se tiene correr y dar paso a otro".

bullrich.jpg Bullrich durante una visita a los Tribunales Federales de Rosario. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.



En ese sentido, afirmó que "cuando uno tiene una ciudad en la que hay intentos de copamientos del narcotráfico tiene que tener jueces valientes y con coraje", y agregó: "Nosotros tenemos que tener fuerzas de seguridad limpias, políticos que se animen, buena inteligencia e información. Con eso vamos hacia adelante".

Con relación a los índices de violencia en Rosario, la responsable del área seguridad manifestó: "En el 2017 nos fue mejor en homicidios. Este año nos fue peor, pero nos fue mejor en la erradicación de bandas. Estamos en el camino de avanzar en el narcotráfico. Hemos tenido discusiones fuertes con la justicia federal, pero después de esas discusiones hemos logrado una modalidad de trabajo mucho más dinámica".