La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que separó de su cargo al extitular de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés, admitió que en un primer momento dio crédito a la versión que dio el jefe policial, pero después, con la evidencia que arrojaron las pericias, corroboró que había dado una versión falsa y lo dejó “afuera de la institución”.

“Nosotros recibimos de parte de Valdés un relato en el que contaba que había sido baleado por encapuchados que iba en una camioneta negra y uno en un primer momento tiende a creer la versión que le da un jefe de la policía, sin dudas haciendo las pericias necesarias para corroborar en el terreno lo que sucedió efectivamente”, indicó Bullrich.

"Que una persona mienta o que sea cómplice del narcotráfico son hechos de distinta envergadura"

“No obstante, nosotros teníamos una serie de hipótesis posibles respecto de qué podría haber motivado el ataque: la lucha contra el narcotráfico y lo que había pasado en Santa Fe con miembros de la Policía Federal que él había ido a reemplazar, así que había un terreno fértil para poder pensar que lo que contó era lo que había sucedido”, aclaró.

“Casi de inmediato, nosotros empezamos a dudar de esa versión porque, inclusive el presidente (Mauricio Macri) fue a Santa Fe y le aconsejamos que no fuera a visitar al policía porque había elementos que no nos terminaba de cerrar”, reveló Bullrich hoy en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho.

“Había elementos en el relato del jefe policial, como que había parado en el medio de la ruta, que no estaban claros”, comentó la titular de la cartera de seguridad a nivel nacional, y agregó: “Esto se terminó de verificarse, se perfeccionará con otras pericias, pero más allá de eso, que se encarga la Justicia, quedó afuera de la institución por mentir”.

Valdés fue baleado el pasado 9 de septiembre, a las 20.45. Estaba estacionado en su Ford Focus junto con la suboficial Roxana González sobre la banquina de la autopista Rosario-Buenos Aires cerca de Villa Constitución. Fue herido en un brazo y la ingle cuando, según relató, por encapuchados armados con los que se tiroteó.

“Para nosotros la mentira es algo gravísimo, alguien que defrauda y le miente a sus jefes no puede seguir en la institución”, enfatizó Bullrich, y aclaró: “Después veremos cómo sigue la investigación en la Justicia, evidentemente es un hecho de otras características sobre el que no quiero ahondar hasta tanto no estén terminadas todas las pericias”.

Bullrich confirmó su decisión de separar del cargo tanto a Valdés como a la suboficial González, que lo acompañaba en el momento en que fue baleado. De este modo, ratificó el posteo que hizo ayer en Twitter en el que comunicó que "¡La verdad no se tapa! Este mentiroso disfrazado de policía será removido inmediatamente de la institución”.

Asimismo, aclaró que, aunque no descartó la teoría, en un primer momento, y a partir de la declaración de Valdés, dijo que “entre las hipótesis que se pueden barajar en estos casos, en función de lo que ha dicho puede ser un ataque mafioso o una interna policial, di varias alternativas respecto de lo que había podido haber pasado”.

“Después, y casi de manera inmediata, el mismo día, cuando empezamos a ver que las cosas iban por otro lado, a partir de la información que surgía de las pericias, tomamos la decisión de separar del cargo a Valdés”, advirtió Bullrich, y recordó que ella misma se preguntó por qué no habían parado en la estación de servicio que estaba tan cerca.

“Hasta dije en aquel momento que había hablado con (el ministro de Seguridad, Maximiliano) Pullaro y que me había dicho que no era una zona de robos”, recordó la ministra, y agregó: “Por eso, dije que podía ser un ataque de bandas de narcotraficantes o de una interna de la policía que había sido corrida de su cargo, eran las hipótesis lógica”.

“Lo importante es avanzar hacia la verdad, mientras tanto se plantean hipótesis”, explicó Bullrich, y señaló: “Que una persona mienta o que sea cómplice del narcotráfico son hechos de distinta envergadura, todavía no sabemos la verdad, puede ser un hecho menor o mayor, tenemos que esperar que resultado arroja la investigación policial”.

Finalmente, Bullrich aseguró que está “encima, todos los días” sobre los casos que despiertan dudas en las fuerzas de seguridad: “Más que hablar de la institución en su conjunto sino de aquellos que tienen conductas realmente negativas y vamos a seguir en esta línea, apoyando a los que hacen las cosas bien y sancionando a los que no las hacen bien”, concluyó.