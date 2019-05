La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció esta mañana con dureza frente a la novedad judicial de que todas las personas que fueron detenidas a fines del mes pasado por las balaceras contra el Poder Judicial no tienen relación con esos hechos, y afirmó que en este caso "la política metió la cola".

Las declaraciones de la funcionaria se conocen luego de que La Capital publicara en su edición de hoy que el mega operativo que había realizado la Policía Federal en Rosario el 2 de mayo se quedaba sin detenidos.

Fueron 35 allanamientos en el que fueron detenidas 34 personas y se incautaron 24 armas de fuego en lo que la propia Bullrich había anunciado como un verdadero golpe a la banda que perpetró una serie de ataque contra objetivos y funcionarios del Poder Judicial.

Esta mañana, Bullrich atacó sin medias tintas al gobierno provincial al remarcar: "La política metió la cola y el gobierno de la provincia se puso nervioso, empezó a decir cualquier cosa. Y la verdad es que en vez de ayudar a combatir el delito, se puso a querer tirar abajo el operativo que había hecho la Policía Federal Argentina con un fiscal de la provincia. Es decir, la Justicia provincial llamó a la Policía Federal. Preguntenlé al fiscal Matías Edery por qué llamó a la Federal y no a la de Santa Fe".

Bullrich atacó directamente a su colega santafesino, Maxiliano Pullaro. "La fiscalía no tumba la investigación. El que comienza a jorobar desde el primer día es el ministro que empezó a meter palos en la rueda, diciendo que si Cantero tenía o no teléfonos celulares. A Cantero lo estábamos escuchando y si se generaba un problema íbamos a intervenir para evitar que Cantero hiciera cualquier operación desde la cárcel".

"Desde el primer día quisieron voltear la operación porque no estuvieron ellos, porque Pullaro no llegó a la conferencia de prensa, porque no participó la policía de Santa Fe. Nosotros trabajamos con seriedad. Todos los días hacemos operativos en Santa Fe y este fue un gran operativo que lamentablemente cayó con un gobierno en el que todos son candidatos. Se confunden y meten la política en el medio de la lucha contra la inseguridad. No voy a permitir que toda la investigación, que sigue adelante, la tiren por la borda porque están haciendo campaña".