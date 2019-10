Entre ocho y diez disparos impactaron anoche contra el frente del domicilio de Luciano Llobera, secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis. Es el segundo ataque de este tipo en menos de diez días. Reclama un móvil permanente para resguardar la seguridad de su familia y de los vecinos.

El ataque se produjo cerca de las 23.45 de este sábado, cuando el dirigente se encontraba durmiendo junto a su familia en el interior de la vivienda de Santiago al 3000.

"Creo que esto fue por la interna sindical, pero no sé de dónde viene", señaló Llobera a La Capital. Es que tras la separación de Horacio Boix como titular del sindicato, se sucedieron una serie de ataques contra viviendas de quienes quedaron al frente del gremio. A fines de septiembre, balearon la vivienda particular de Horacio Yannotti, a cargo del Sindicato Peones de Taxis. Y ese día también atacaron la vivienda de Llobera.

"La sensación que tengo es de tristeza. Pero también de mucho acompañamiento de los compañeros por las cosas que estamos haciendo, que nos demuestran que estamos yendo por el buen camino", agregó Llobera.

Ante este nuevo ataque, el segundo en menos de 15 días contra su vivienda, el dirigente reclamó una y otra vez la presencia de un móvil policial permanente en la cuadra de su casa.

"Hay una conmoción barrial importante, me parece raro que no nos quieran poner un móvil permanente. Nos dicen que no tienen, pero con estos ataques los vecinos también la están ligando", reclamó.