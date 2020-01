Balearon la casa donde vivía un joven asesinado hace diez días

La casa donde vivía un joven que fue asesinado hace solamente diez días fue baleada esta madrugada por desconocidos en el barrio Triángulo y Moderno. La dueña de casa, suegra del joven asesinado el pasado 14 de enero, aseguró que ellos no tienen relación alguna con lo que pasó y que tampoco piensan denunciar a los atacantes.

El crimen en cuestión ocurrió el 14 de enero último, cuando Franco Strambi, de 27 años, caminaba por la zona de Felipe Moré al 3600 (casi intersección con bulevar Seguí) cuando dos personas a bordo de una moto lo agredieron con múltiples disparos de arma de fuego para luego darse a la fuga. En las últimas horas efectuaron al menos cuatro disparos hacia el frente de la propiedad donde vive la suegra de Strambi, ubicada en Magallanes al 3400.

"Lo único que le pido a esta gente es que me tenga un poquito de piedad, yo no quiero hacer nada hacia ellos", aseguró Verónica, la dueña de casa, casi al borde del llanto.

"Se sintieron disparos en la ventana y en la pared, pero nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó. Yo tengo mucho miedo, yo no quiero hacer nada contra esa gente, no me interesa hacer nada, quiero vivir feliz, como era antes, no quiero vivir encerrada", rogó la suegra de Strambi.

Entre angustiada y conmovida, aseguró: "No sé ni quienes son ni que fue lo que pasó con mi yerno. Si ellos mataron a mi yerno, sabrán porque lo hicieron y mi yerno también lo sabrá, pero yo no lo sé".

Verónica vive encerrada en su casa por temor a las represalias, aunque ella insiste que no denunciará a los presuntos atacantes. "Quiero volver a ser feliz como antes, no puedo tener a mi nietito encerrado acá. Si ellos nos están mirando, les pido que se pongan una mano en el corazón y me dejen tranquila", dijo.

La mujer también advirtió que hace unos días que no va a trabajar por temor. "Tuve que dejar mi trabajo porque no sé quiénes son y tengo miedo de que aparezcan en la calle y me maten", concluyó.