Un hombre de 43 años denunció que su casa de barrio Tablada fue baleada y le dejaron una nota amenazante. Según denunció Leonardo F., la noche del lunes escuchó disparos en la cuadra de Chacabuco al 3600 pero no le dio importancia. Pero cuando el martes a la mañana se disponía a ir a su trabajo encontró la puerta y el portón de su vivienda dañados por tres balazos y debajo de la puerta un amenazante escrito le sugería pagar un millón de pesos para "no tener problemas con la mafia".

No obstante, la carta no estaba dirigida a él ni a su familia sino a un hombre al que dijo no conocer. "Fabián, esto es sencillo: para que sigas viviendo tranquilo tener que pagar $1.000.000. Sabemos todos tus movimientos, en que andás y las cosas que hacés. Tu familia va a seguir en paz si aportás con la mafia o si no de a poco iremos matando a tu familia, empezando por tu yerno, si aportas para la mafia nadie más te va a molestar". La nota terminaba con un número telefónico para que se comunicara.

Según declaró Leonardo a la policía, él supone que la nota fue dejada por los atacantes. Si bien la carta está destinada a "Fabián", Leonardo siente mucho temor. "No sabemos que pasó ni queremos decir nada", dijo ayer a la tarde, y aseguró que "no tiene familiares con ese nombre viviendo en la casa"

Confusión

En ese marco, en el barrio se decía que es posible que alguien haya confundido la dirección ya que otro vecino habría cobrado un dinero y es "posible que se lo quieran robar", sostuvo una mujer.

Leonardo aseguró no tener problemas "con nadie", ni la menor idea de dónde puede provenir el mensaje. Además sostuvo en su declaración policial que "fue una equivocación". Su esposa refrendó lo mismo, y agregó que integra una familia de trabajadores sin conflictos, según expresaron voceros policiales.