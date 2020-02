Balean una casa de la zona sur y dejan un cartel de tinte mafioso

Una vivienda de la zona sur fue atacada esta madrugada de al menos siete disparos y los agresores dejaron un cartel amenazante para sus moradores: "Andate de la casa o te hago matar: Los Funes".

El hecho se produjo alrededor de las 2.40 de hoy cuando la policía acudió al llamado de un hombre quien denunció que su vivienda de Ameghino al 400, en la zona sur de Rosario, había sido baleada.

Al llegar al lugar los efectivos encontraron en el frente de la vivienda al menos diez impactos de bala -aparentemente realizados con una pistola 9mm-, siete en el frente y tres en puerta lateral. Sin embargo, además de los balazos, la policía halló un significativo mensaje escrito en una hoja de papel: "Andate de la casa o te hago matar: Los Funes".

El cartel remite a Los Funes, la banda narco cuyo liderazgo desde la cárcel se les atribuye a los hermanos Alan y Lautaro Funes, aunque el dueño de la casa baleada negó cualquier tipo de relación con alguno de sus integrantes.

"No la conozco a esa familia, se siente nombrar. Pero no creo que hayan sido ellos. Puede ser que le haya lavado algún auto alguna vez, pero esto es muy raro. Se habrán equivocado de lugar", dijo Rubén el propietario de la casa todavía conmocionado.

"A mí la policía me dice que dispararon desde la vereda porque encontraron varios casquillos allí. Me dijeron que es de una 9 milímetros. Pero yo no sentí tiros ni nada. Sentí el ruido, prendí la luz del patio y me quedé mirando. Pensé que eran gatos que se estaban peleando", continuó con su relato.

El hombre, al borde de las lágrimas, dijo a Canal 3: "Soy un jubilado, pregunte a los vecinos, no me meto con nadie. No entiendo nada, no tengo problemas con nadie".