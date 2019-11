Balas contra todos en una esquina de Tablada

Otra vez disparos a mansalva en "La U", en el sudeste rosarino. Dos hombres en moto se detuvieron en una bocacalle la noche del martes y dispararon contra todo lo que se movía. "Ya no se puede vivir más. Estábamos viendo el partido de Central Córdoba (la final por la Copa Santa Fe) cuando se escucharon detonaciones. Pensamos que eran «cuetes», pero en realidad eran disparos. Había un Fiat Uno blanco estacionado en la esquina, con un hombre de 70 años sentado al volante que cuando escuchó los disparos se tiró de cabeza al piso. No le pegaron a nadie por fortuna", explicó un vecino. El ataque se dio a menos de 40 metros de un domo municipal y un par de cámaras de vigilancia. En el mismo lugar, dos meses y medio atrás, dos mujeres fueron heridas a balazos.

"La U" es un lugar icónico en el mundo de la narcocriminalidad de barrio Tablada. Abarca cinco manzanas comprendidas entre Ayacucho, Patricias Argentinas, Doctor Riva y Uriburu. Después de cada balacera suelen escucharse nombres y apodos Ulises, Vanesa, Estefanía, "El gordo Baby" (como se conoce a un transero); Ramona Elvira "La gringa" A., detenida y apuntada como gerenta de los negocios del condenado René "Brujo" Ungaro; o "Mimicha", una transera de Chacabuco y Centeno. Esta vez fue el turno de "La chana".

"Todo estos son soldaditos de «La chana», que vienen y tiran. Fue cuestión de suerte que no se la pusieran a nadie porque era la hora de la comida y estaba el partido. Pero tiraron una bocha de balazos desde Necochea hacia la curva de «La U»", explicó una vecina.

Impotencia

"Esto no cambia mas. No hay manera", explicó un hombre a metros del Fiat Uno blanco perforado por dos balazos. Al lado del auto se halló una vaina calibre 9 milímetros. "Se habrán escuchado 8 o 10 balazos, pero es normal por esta zona de Tablada. No alcanza con no tener problemas con nadie. Yo tengo la mala suerte de vivir acá y no poder vender e irme a otro lado", añadió otra residente.

En el mismo escenario y con la misma mecánica, el jueves 22 de agosto dos mujeres fueron heridas de bala. Lucila Narella C., de 22 años, recibió un impacto en la pierna izquierda; y Andrea Paola M., de 38 y embarazada de cinco meses, tres heridas en el tórax, la fractura del brazo y la pierna derecha. Ese día los vecinos contaron que los agresores hicieron una treintena de disparos. También indicaron que durante el mes de agosto, hasta ese momento, se habían registrado tres balaceras de alto impacto.