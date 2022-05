Balacera en barrio Belgrano: dos adolescentes heridos en un ataque sicario

Las víctimas de 15 y 18 años fueron sorprendidos por la lluvia de plomo cuando se encontraban en la calle. Poco después del tiroteo, arribó al lugar personal del Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que recogió en 3 vainas servidas, relevó las cámaras de seguridad y recogió testimonios.

Pese al relato del muchacho que recibió curaciones de urgencia en el centro de atención médica municipal, no se pudo determinar las causas del ataque ni la identidad de los autores. Se busca un coche oscuro, cuyos datos no se revelaron para no entorpecer la investigación, en el que se desplazaban los “gatilleros”.